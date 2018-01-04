罕见！小伙儿五脏六腑都长反了

您听说过“镜面人”吗？正常人都是心脏在左侧，胃在左侧，肝在右侧，而“镜面人”这些器官的位置恰恰相反。日前，河北省胸科医院心外科就收治了这样一名心脏上有“窟窿”的“镜面人”。

小王（化名）是一个20岁的小伙儿，要不是最近患病住院，他仍然不知道自己是 “镜面人”。

1个多月前，小王突然出现了咳嗽、咳痰等症状，并且运动时会心慌气短，刚开始他以为是感冒咳痰，就喝了点感冒药，不仅没有效果，胸闷气短反而越来越重了。小王来到河北省胸科医院，结果一检查可把小王全家吓坏了，原来，小王胸腹腔的所有脏器都与常人位置相反。

河北省胸科医院心外科主任孟自力介绍，“镜面人”是一种极为少见的人体内脏解剖变异，指心、肺、横膈、肝、脾、胃、肠等全部内脏的位置呈180度反位，但其循环、呼吸、消化等功能均正常。目前对引起内脏反位的原因尚无定论，多认为与家庭遗传有关，染色体结构的畸变可能为内脏反位的基本原因。

然而，内脏反位并不是小王疾病所在，引起他不适症状的问题根源在于他的右位心上有个“窟窿”，在医学上称为先天性心脏房间隔缺损。这是一种较常见的先天性心脏畸形疾病，是原始房间隔在胚胎发育过程中出现异常，导致左、右心房之间遗留孔隙，多数患者在儿童期症状不明显，一般到青年时期才有明显的气急、心悸、乏力等症状。

针对小王的病情，如果使用传统的开胸手术治疗相对简单易行，但孟自力考虑，这名患者年龄尚轻，今后还要面临恋爱、结婚等诸多问题，创伤小、不影响正常生活的“经皮房间隔缺损封堵术”也就成了最理想的治疗手段。

确定了治疗方法后，问题又来了。孟自力表示，对于普通患者来说，介入手术并无多大难度，但如果是“镜面人”，还是有相当的挑战性。因为整个操作都是反向的，而且这种反向操作需要依赖术者的思维转换和操作转换，对术者的要求非常高。有关镜面右位心的介入治疗，目前在业内也鲜有临床经验和相关报道。

让人欣慰的是，孟自力克服一道道技术难关，仅用20分钟就将一个精致的封堵伞成功放置在房间隔缺损处，手术顺利完成。术后，小王高兴地说：“手术伤口很小，连我自己都不相信我是做过心脏手术的人。”