方便面行业吃出“家乡味道”

康巴诺尔康师傅蔬菜基地喜获丰收。

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制图：张丹峰

方便食品作为中国食品工业中一个相对年轻的“朝阳产业”，历经多轮洗牌，已成长为食品业的重要板块之一。有业内专家曾这样评价：“方便食品行业用20余年的时间，在中国从无到有地形成了一个以方便面、速冻食品为主体，且具有鲜明民族特征、不断自主创新、持续壮大的产业群，为中国的产业发展做出重大贡献，体现出自身的多重价值。”

从实践来看，方便食品行业是国家投入少、但自主创新成效显著的行业之一。以企业间产业链条为纽带，通过自发的集成创新，许多重要成果诞生，例如，针对方便面、挂面的自动化全套生产线等装备，行业进行了为时15年的深入研发并逐渐“聚点成线”。国产装备的持续创新及大规模应用，使方便面行业的耗能降低了30%、劳动力减少了50%，在提高生产效率、节能减排方面卓有成效。

去年9月，中国食品科学技术学会发布的《2016—2017年中国方便食品产业发展报告》指出，从2011年至2016年，方便食品规模企业总数增加80.3%，主营业务收入增长53.64%，利润增长30.28%。2016年主要方便面生产企业产量达362.4亿包，销售额511.69亿元，较上年同比增长4%。

这些数据的背后，是以方便面为主体的方便食品行业在经济增速放缓、成本压力加大的情况下积极转型升级、自主创新蓄能、提升产业价值的嬗变。

服务“三农”造福百姓

方便食品行业作为农产品深加工的代表，是用现代工业方式解决农业问题的典范，为农民增收、农业增长、农村稳定做出突出贡献。去年9月，国务院办公厅发布的《关于加快推进农业供给侧结构性改革大力发展粮食产业经济的意见》中明确提出：大力发展方便食品、速冻食品。

经过20多年发展壮大起来的方便食品行业，使河南从小麦大省跨入面制品强省；使全国畜禽骨头的被利用率超过40%；使中国天然香辛原料的价值成倍提升，使数十万农民“离土不离乡”地解决了就业问题。仅以康师傅为例，其多年来使用的原料几乎涵盖了农业各个领域，每年购买大宗农产品数百万吨，原料产地遍及国内各大农产品主产区，直接拉动了地区农业经济发展。据估算，逾4000万农民从中受益。

方便食品一端与“三农”紧密相连，另一端则与广大消费者密不可分。世界方便面协会对中国、日本等50多个国家和地区的方便面消费量进行的统计表明，2016年，这些国家共消费974.6亿份方便面，其中，中国对方便面的消费量达385.2亿份，居世界第一。

更值得关注的是，多年来，方便食品中的主体方便面因安全、易于保存和食用、便于运输等多重优势，成为不可或缺的应急食品，在抗震救灾中发挥不可低估的保障作用。“方便、美味、实惠、易保存、好搬动的方便面，将在解决粮食危机上扮演更重要的角色。”世界方便面协会总干事伊兹汉·穆罕默德曾如是说。

把中国传统美食现代化

“方便面是把中国传统美食现代化的一个典范。”中国工程院院士孙宝国曾如是说。中华传统饮食文化是源远流长华夏文化中的一颗璀璨明珠。方便面行业是以现代创新科技将中华传统饮食文化精髓发扬光大的代表。无论走到哪里，人们都能从一碗碗香喷喷的方便面中找到“家乡的味道”。在过去25年间，康师傅堪称中华地方饮食文化的“猎头”，已在全国各地推出了260余种口味方便面。同时，康师傅产品以NBA、迪士尼、里约奥运、“一带一路”等为载体，将蕴含中国饮食文化的味道带到世界各地。

近年来，国家将“健康”提到了前所未有的高度，出台了包括《“健康中国2030”规划纲要》等在内的一系列政策文件。在国家政策推动下，方便面企业理念更新与转型突围加速，创新活跃。天然配料、面体、食用场景等企业探索的多路径创新，呈现出健康化、多元化等趋势。例如，康师傅历时6年研制的“DIY面”产品，采用创新的非油炸微蒸工艺、二段式热风干燥技术和浓缩高汤等工艺，引导方便面食用场景家庭化；统一的“满汉大餐”讲究的是有料；今麦郎的“一菜一面”重在找寻“妈妈味”。值得一提的是，Wifi探针、目光信息捕获、顾客情绪感应……在康师傅位于上海的通路创新中心，这种依托大数据应用分析的创新无处不在，直接切中消费需求。

在行业整体转型升级趋势引领下，方便面企业从竞争走向竞合，企业稳健坚定地前行，体现出行业面向未来的整体自信。2017年龙头企业均有大动作：统一提出调整发展目标；克明面业收购五谷道场；今麦郎也准备上市。“公司实现营收482.54亿元，同比增长5.91%；实现利润27.63亿元，同比增长33.87%。”康师傅公布的2017年前三季度财报显示，康师傅着力进行的资产、渠道、产品创新等合理化举措已初见成效。

“新技术、新思路会带来方便面行业发展的新路子，这样才能让行业从‘慢车’升级成‘高铁’，实现‘换车道’行驶。”中国农业大学食品科学与营养工程学院郭顺堂教授如是认为。

落实食品安全战略

党的十九大报告中提出，实施食品安全战略，让人民吃得放心。精练的15个字，道出了食品安全的重要性。近年来，方便面行业的食品安全水平整体平稳提升。从2014—2016年食品样品总体抽检与方便面抽检合格率情况对比来看，方便面抽检合格率连续3年都在96.5%以上，均高于食品总体抽检合格率。

方便面行业良好的食品安全水平，得益于领军企业在食品安全和技术创新方面的担当精神。以康师傅为例，25年来不仅首创折叠叉、圆形面饼、环保中空隔热面桶，在业内率先引进真空冻干工艺、高汤浓缩工艺，还自主研发了“方便面煎炸过程动态控制系统”。该项技术有效解决了行业技术难点并获得国家专利。

方便面品牌企业近来动作频频：康师傅与天津经济技术开发区签约拟打造面向社会的国家级食安检验中心，成为中国航天事业合作伙伴。在食品安全管控上，康师傅投资5亿元在上海打造了联合创新研发中心，实现了每年350万次、1500多项指标的检验检测。而今麦郎建成的24小时智能化监测系统，实现全过程可视化管理。

预测表明，中国方便面市场的零售额将于2021年达到937亿元。专家指出，未来新一轮竞争中，以中华传统饮食文化为根本的高水平创新，将成为驱动方便面行业成长的引擎。中国食品科学技术学会理事长孟素荷评价：“方便面龙头企业在持续聚焦经典产品、巩固优势的同时，大胆创新。在有战略眼光的‘舍与得’中，实现对行业正向牵引，实现消费升级。”展望未来，中国方便面行业将向健康化、多元化、高端化延展，进入一个全新发展阶段。

《 人民日报 》（ 2018年01月04日 13 版）