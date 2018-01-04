六旬老人胃溃疡大出血 生死瞬间医生击退死神

60岁的胃溃疡病人老胡去年年底突然口喷鲜血，血压、心率骤降，生死瞬间，南通大学附属医院医护人员和死神展开争夺，胃镜操作、输血、注射……最终夺回一条命。当时，情况紧急，老胡神志不清，血压骤降至90/50mmHg，心率只有39次/分。

出血原因不明，需要在内镜操作下尽快止血，消化内科科主任倪润洲操刀上阵，医护人员加压输血输液，抢救车、胃镜机、吸引器立即到位。

情况紧急，临时起搏器也来不及装，医生为老胡先静脉推注阿托品，所幸的是，病人的心率提升至50-60次。在全体医护人员配合下，倪润洲成功在病床上完成了胃镜操作，并查明老胡消化道大出血的原因是严重胃溃疡所致。经过紧张抢救，病人各生命体征恢复至正常范围内。待病情稳定后，病人当日就安装了临时起搏器，并做了胃大部切除手术。2日，临时起搏器已被拆除，老胡即将康复出院。（记者 郭小川 通讯员 薛晓慧）