北京：流感病毒阳性率达到高峰 儿童易中招

针对目前的流感疫情，市疾控中心昨天表示，目前本市流感病毒检测阳性率已达往年高峰水平，且仍呈上升趋势，全市疫情以乙型流感病毒为主。儿科专家特别提示家长，流感病毒传染性高，儿童更需加强防护。

据介绍，3种类型的流感病毒都会导致人感染，只是程度上不尽相同。每年，全世界有5%至10%的成人和20%至30%的儿童出现流感，大部分流感患者是可以自愈的。但是对于高危人群，如婴幼儿，特别是2岁以下小宝宝，更容易并发喉炎、气管炎、支气管炎、毛细支气管炎、肺炎及胃肠道症状；孕妇和产后2周内的女性、老年人（年龄大于等于65岁）也可能出现肺炎、脑炎或者心肌炎等严重并发症，所以这部分人确诊或者疑似流感的时候应尽早开始抗病毒治疗。

据专家介绍，流感之所以“杀伤力”强，关键在于传染性极高。健康人感染流感病毒后3至5个小时即可排出病毒。流感患者发病后的第24小时至48小时是病毒排放的高峰期。流感患者和隐性感染者是主要传染源。

市疾控中心表示，目前北京地区已进入流感等呼吸道传染病的高发季。流感病毒检测阳性率已达往年高峰水平，且仍呈上升趋势，其中以乙型流感病毒为主，甲型H3N2和甲型H1N1流感病毒共同流行。此外，首都儿科研究所病毒研究室的监测结果显示，呼吸道合胞病毒在门诊、住院的急性呼吸道患儿中占有较高比例，这一病毒更多的是引起下呼吸道感染。

为此，北京首都儿科研究所专家提示家长，在流感高发季节，也会出现个体先后被不同型别的流感病毒感染的情况，因此一定要加强防护。