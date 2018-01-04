让病毒变得更强，这样的研究图什么

流感、中东呼吸综合征（MERS）、非典型肺炎（SARS）……让这些令人恐惧的病毒变得更强，这样的研究该做吗？新年伊始，美国联邦政府解除了一项禁令，允许科学家们开展相关工作。

“对那些美国相关科研人员来讲，这是一个振奋人心的消息，也正是他们热切期盼的。”3日，中国科学院微生物研究所研究员施一在接受科技日报记者采访时说。

三年前，美疾病控制和预防中心的工作人员意外接触炭疽病，也有消息披露，在处理危险的禽流感样本时，科学家有意或无意地使用了基因技术，诱发了禽流感病毒的突变，加剧了公众的不安。基于此，美国开始实施暂停法令，冻结了所谓的“获得功能型病毒”研究的资金。

彼时，在一次会议间隙，施一和美国几个搞流感病毒研究的科学家交流，美国同行认为“这个禁令不太合理”，因为禁止资助，他们正在开展的一些课题无法继续进行。

“美颁布禁令，我觉得主要是担心生物安全问题，怕相关病毒或者病毒的信息落入恐怖分子手中。”973项目首席科学家、华南理工大学生物学院院长林章凛说。

林章凛表示，在保证生物安全的前提下，这些“获得功能型病毒”有助于人们更加深刻认识病毒的作用传播机制、特异性，从而更好地预防未知病毒。“打个比喻，先研制更强的矛，然后才能针对性地研制更好的盾。”林章凛说。

对此，施一认为，即使没有人为干预，病毒在自然界也会发生变异，而对这些病毒进行研究，在实验室了解哪些变异会增强其致病性，从而对其进行监测，如果它们在自然界出现这种变异，就可以及早进行预警和预测，将其捕杀在萌芽阶段。

“如果恐怖组织也在利用病毒研究生物武器，若没有前瞻性布局，会陷入被动。”施一说。

然而，也有一些人担忧，新的资金流入增加了致命的人造病毒从实验室意外扩散的潜在风险——在人群中传播，或者落入到错误的人手中。

“这种担心是有一定道理的。因此一定要采取措施，保证安全。”林章凛说。以现在的技术，在实验室制造病毒是相对容易的。如果一些关键信息落入恐怖分子的手中，后果不堪设想。

的确，为降低风险，美国国立卫生研究院同时公布了一系列新的资金申请标准来规范病毒研究。审查人员将考虑研究项目的科学价值和潜在收益，以及潜在的风险。

新的规范将严格评估那些需要对病毒能力进行增强的研究项目，尤其是涉及到传播性强，可能在人群中不可控制地扩散感染导致高发病率和死亡率的强力病毒。

“任何事物都是双刃剑，科学研究也是如此。”施一说，长远来讲，要资助这类病毒的研究，但一定要严格把控，需要相应的法律法规进行限制。有些资料不易公开，公开后一旦被公众获取，就会无法控制。

林章凛介绍，此前，针对禽流感病毒，国内也有科学家做过类似功能增强型的工作，将禽流感病毒做到人传人，也引起了一些风波。“但是，在保证生物安全的前提下，这项工作还是利大于弊的。”林章凛强调。

（科技日报北京1月3日电）