机械精子治宫颈癌？ 指望不上！还得靠筛查+手术

目前看来，“机械精子”还只是初步的实验研究。所有的实验都是从细胞级别开始做起的，之后是动物实验，动物实验成功后才能进入人体实验，这其中包括很多环节，因此，要真正达到在临床应用估计还有很长的路要走。

公牛、机械精子、宫颈癌原本风马牛不相及的名词，在去年年末，被联系到一起。

据《美国癌症学会纳米快报(ACS Nano)》报道，一种新型化疗药物释放系统能够对精子装配有效药物，从内部攻击宫颈癌。该研究报告称可以消除接近90%的宫颈癌细胞。据介绍，莱布尼兹固态和材料研究所研究人员先将公牛精子细胞浸入阿霉素液，之后将这些精子细胞放入一个包含微型宫颈肿瘤的实验器皿中。同时，这些精子细胞将配备“铁帽”，有助于磁化引导它们进入肿瘤细胞。一旦精子细胞抵达目的地，“铁帽”将打开让精子进入肿瘤细胞，从内部摧毁它们。

实验表明，这种“机械精子”能够在3天之内杀死87%的肿瘤细胞。

据报道，这项治疗方案仍需进一步展开研究，并考虑申请获得美国食品药品管理局（FDA）的审批。不过，初步研究结果显然已为未来的宫颈癌患者带来了新的希望。

体外实验 离临床应用还有点远

“这是一个非常新颖的想法，但从新闻上看，目前还只处于初步的体外实验研究阶段。”北京大学肿瘤医院妇科肿瘤科副主任医师高敏在接受科技日报记者采访时表示，因为没有读到论文原文，并不了解是否还存在其他实验行为，所以，只能就新闻报道进行解读。

针对报道中的一些实验步骤，高敏表示了一定的疑惑：我们知道化学药物对肿瘤细胞具有很强的杀伤力，对健康细胞作用更强，而精子本身就是细胞，将精子放入化疗药物中是否会被毒死？不知在实验中采用了什么措施才能保证精子在化学药中不被杀死而保持活性。

“从报道看，直接将‘铁帽’放到含有宫颈肿瘤细胞的液体当中，只是体外细胞实验。”高敏再次表示，由于没有看到原文，所以不知道此液体中除了有宫颈癌细胞外，是否还有其他的正常细胞或其他类型细胞的存在。如果实验液中既有宫颈癌细胞，也有其他的正常细胞，在此情况下，配备有“铁帽”的精子还能够直接进入到肿瘤细胞里，那是非常了得的。“只是目前并不清楚这些‘机械精子’是如何识别细胞的。目前也无法探究到实验是在什么状态下完成的。”

高敏认为，此实验或可能采取了纳米技术和一些相关的新技术，但目前看来也只是初步的实验研究。因为，所有的实验都是从细胞级别开始做起，之后是动物实验，动物实验成功后才能进入人体实验，这其中包括很多环节，因此，要真正达到在临床应用估计还有很长的路要走。

高发癌症 手术治疗是首选方案

宫颈癌是中国女性中的第二大高发癌症，仅次于乳腺癌，全球每年约有53万宫颈癌新发病例，其中我国每年新确诊患者就有13.2万人。统计显示，宫颈癌平均发病年龄是51岁，但主要好发于30—39岁和60—69岁两个年龄段，近年来有资料表明，其发病有年轻化趋势，临床上甚至有20岁左右的女性罹患宫颈癌。

宫颈癌的治疗，需要根据临床分期、患者年龄、生育要求、全身情况、医疗技术水平及设备条件等，综合考虑制定适当的个体化治疗方案。一般采用以手术治疗和放疗为主，化疗为辅助的治疗方法。

“年轻的早期宫颈癌患者应首选手术治疗。”高敏表示，因为手术可以最大限度地保留卵巢的功能，从而保证今后的生活质量。高敏解释说，宫颈癌的手术治疗原则上适用于早期患者，即原位癌、Ⅰ期及ⅡA期患者，高于ⅡA期者手术治疗的效果不佳，应首选放射治疗。

手术目的一是进行手术、病理分期，确定病变的范围及与预后相关的重要因素；二是切除癌变的子宫及其他可能存在的转移病灶。对于肉眼可见的小体积肿瘤患者（ⅠB1和ⅡA1期）来说，根治性子宫切除术仍是标准治疗。放射治疗适用于各期浸润型子宫颈癌，高龄及不宜手术的早期癌及原位癌亦可行放射治疗，而对于高危复发风险患者，推荐术后行同步放化疗。

高敏指出，综合、规范、个体化治疗方案是目前国际上治疗癌症的根本原则，简而言之——治疗癌症“没有最佳手段，只有最佳方案”。宫颈癌患者一旦确诊，就应拟订最恰当的治疗方案。宫颈癌的手术治疗方法的拟订与患者的年龄、一般情况、病灶的范围、有无并发症存在等有关。因此，在治疗前必须对患者进行全身检查，并结合各种脏器及系统功能检查结果考虑和制定治疗方案。

定期筛查 “红颜杀手”其实可防治

尽管目前宫颈癌治疗手段比较成熟，但是预防永远大于治疗。宫颈癌是目前唯一一个可以找到发病原因且可防可治的癌症，并且已有成熟的早期筛查方法。然而，令人遗憾的是，女性对宫颈癌的认识依然不足，令这一“红颜杀手”猖獗肆虐。随着医学的不断进步，宫颈癌的早期发现成为可能，特别是近年来宫颈细胞学检查（TCT）和人乳头瘤病毒（HPV）检查在临床上的广泛应用和推广，使宫颈癌和癌前病变的发现成为可能。

人乳头状病毒（HPV）感染是宫颈癌的主要危险因素。事实上，70%—80%的女性在一生中都曾感染过HPV，绝大多数通过自身的免疫力，在感染后的1—2年内自行清除。“可以说没有HPV感染，就不会发生宫颈癌。”但高敏也表示，并不是说感染了HPV就一定会得宫颈癌。

“单纯HPV感染没有任何症状，一旦有了症状就意味着已经发展成了肿瘤。”高敏进一步解释到，宫颈癌是一个缓慢的发展过程。从HPV感染到最后宫颈浸润癌一般需要10年左右的时间，其中一部分低级病变还会逆转或自然消失。“在这个漫长的演变过程中，任何一个时间里做一次妇科筛查，90%以上的宫颈癌可被预防，扼杀在‘癌前病变’阶段，把危害降到最低。”

高敏表示，只要有性生活的女性均有可能得宫颈癌，根据患者的年龄分布规律，建议从21岁一直到70岁都进行宫颈癌筛查，或从有性生活三年后开始筛查。“21岁做TCT单纯筛查，如果连续三年正常，以后可每三五年再复查一次；而30岁以上和高危女性人群，因为可持续性感染，则需要做HPV和TCT联合筛查，若TCT未发现癌前病变，可以等半年再查一次高危型HPV，或每年筛查一次；如果TCT和HPV都正常，可每隔5年检查一次，直到70岁。”

另外，接种宫颈癌疫苗对于女性来说是一个福音。“预防宫颈癌首选疫苗。”高敏解释说，对于中国女性而言，宫颈癌中的16型和18型是主要致癌因素，而目前的疫苗均可针对这两种亚型。如果从现在开始，未发生性行为的女性接种HPV疫苗，若干年后，我国宫颈癌的发病率将会大幅度下降。另外，高敏还透露，“国外不仅是女性要接种宫颈癌疫苗，就连男性也建议接种疫苗。”但高敏也指出：“虽然有了宫颈癌疫苗，但并非一劳永逸。”因为HPV疫苗目前存在一定的局限性，所以，接种HPV疫苗后，依然需要定期进行宫颈癌筛查。

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蓝莓提取物可辅助宫颈癌放射治疗

宫颈癌是常见的女性恶性肿瘤之一，而蓝莓是一种常见的水果。据新华社1月2日消息，美国一项新研究显示，将蓝莓提取物与放射疗法结合起来，可以提高宫颈癌治疗效果。

放射疗法使用高能X射线和伽马射线等，是治疗宫颈癌的常用疗法之一。放射增敏剂是一种无毒化学物，能使癌细胞对放射疗法更敏感，从而增强对癌细胞的杀伤力。此前有研究显示，红葡萄中存在一种叫白藜芦醇的化合物，在治疗前列腺癌时可用作放射增敏剂。

蓝莓除了含有白藜芦醇，还含有具有抗氧化、消炎和抗菌等功效的类黄酮。密苏里大学哥伦比亚分校等机构的研究人员在匈牙利《病理学与肿瘤学研究》杂志上报告说，他们将蓝莓提取物用作放射增敏剂，使用人类宫颈癌细胞株来模拟临床放射治疗。结果显示，仅接受放射治疗的癌细胞株减少了约20％，而接受放射治疗并使用蓝莓提取物的癌细胞株减少了约70％。

研究人员表示，下一步将开展动物实验，验证上述实验结果。