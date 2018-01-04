湖北101个病种 实行“一口价”

2017年12月31日起，武汉同济医院、协和医院、湖北省人民医院、中南医院等17家在汉医院对甲状腺肿、白内障、冠心病等101个病种实行按病种“打包式”收付费，实行“一口价”。

按病种计费是指患者从入院就诊，按病种治疗管理流程接受规范化诊疗，最终达到临床疗效标准出院整个过程中发生的诊断、治疗、手术、麻醉、护理、床位、药品及医用耗材均不再单独计费。各项费用合并为病种收费标准，医院按照此标准收费，患者和医保基金按此标准和有关规定向医院付费。

湖北省物价局相关负责人介绍，目前，医院提供的医疗服务主要是按项目计费，患者就诊涉及的服务项目少则十几项，多则上百项，给行业监管和社会监督带来很大困难，也使“重复检查”“过度医疗”和“乱收费”有了运作空间。实行按病种收付费，将有利于规范医院诊疗行为、控制医药费用不合理增长、促进医疗资源合理利用并切实减轻患者负担。

根据湖北省物价局、省卫计委、省人社厅三部门印发的《关于在汉委属医院等17家公立医院按病种收付费有关问题的通知》规定，如果实际费用高于病种费用标准，高出部分由医院承担，患者和医保基金不再付费。在病种治疗整个过程中，医院仅对列入“除外内容”的植入性高值耗材以及患者自愿选择特需病房价格高出普通病房部分可另行收费，除此之外不得另收其他费用。（据新华社）