建设美丽中国先行区 打造黄山现代田园城

习近平总书记在十九大报告中指出，“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”。黄山区要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化，必须坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，还自然以宁静、和谐、美丽。

那么，黄山区在“建设美丽中国”及黄山市“建设黄山现代国际旅游城市”大框架下如何定位？是比肩北京、西安的历史文化城市，还是上海、深圳的摩天大厦城市，还是苏州、杭州的旅游名胜城市？与三者比肩，黄山区发展既没有特色、更没有出路。即便在建设黄山现代国际旅游城市中，它也是一个整体的系统工程，事关全市上下各个方面，三区四县各自发展要有自己的特色，成为现代国际旅游城市的组成部分，都应当围绕全市这个总规来绘就自己的发展蓝图，构建黄山现代国际旅游城市这个架构下的不同功能和业态的县域单元。

“山、水、林、茶、草、田、村、镇”，是黄山区优质生态的本底，是现代田园城市的重要基础资源。在“建设美丽中国”中先行先试，倾力打造现代田园城市，与一贯构建“三绿三宜”“更美更富”黄山区，在核心价值理念上，不仅是不谋而合，而且是高度契合的。

一、什么是现代田园城市

城市是人类文明发展的高级形态。近代工业革命以来，城市急剧发展、甚至膨胀。人们竞相涌入城市，享受现代城市生活的同时，也不得不承受城市发展给人类社会产生的不利影响，诸如污染、拥挤、疾病……城市化打开潘多拉的盒子，把人类置身于一系列前所未见的矛盾之前，让人们反思自身，另觅出路？百年来产生了怎样的嬗变？

19世纪末英国社会活动家霍华德提出，建设一种兼有城市和乡村优点的理想城市。随着“田园城市运动”在英国的蓬勃开展，渐渐发展为一场世界性的运动。江苏高淳县2007年以来致力于构建“国际慢城”，是国内县域单元打造“田园城市”最为典型的案例。

国内外成功案例对黄山区的启示是，兼有城市和乡村优点的现代田园城市，实质上是城市和乡村的结合体。其核心思想是，自然之美、社会和谐、城乡一体。

自然之美：水清洁、无烟尘、空气清新、田野与城市相融；

社会和谐：社会公平公正、社会机遇平等、人们充分就业、居民衣食住行的和美；

城乡一体：城市繁荣与乡村发展互动取代城乡分离。

总之，城市、农村以及城市——农村的三种生活形态犹如三块磁块，有机结合起来、协调一致发展。这一兼具城市优点，推崇城乡一体发展的理想形态，生动诠释了城乡统筹、区域平衡、社会和谐、生态文明的科学发展理念。在经济全球化和区域一体化以及黄山市打造现代国际旅游城市的今天，黄山区要结合自身特色，倡导建设新型现代田园城市，是具有战略视野的科学发展趋势，体现了城乡一体化、新型城市化、城市田园化的发展理念。

二、黄山区打造现代田园城市的可行性

描绘城市发展新蓝图，关键在抓住城市特质。打造现代田园城市，黄山区的基础如何、优势何在？

（一）绝佳的山水、田园风光是黄山区的本钱。老城区、政务新区、工业园区，“品”字阵势，相得益彰，无不影映于山水田园之中。黄山东、南、西、北大门的规划建设，太平湖风景区的升级建设及其麻川、浦溪河等干流改造建设，此起彼伏，交相辉映，为打造黄山现代田园城市，增添无限实力。

（二）“绿”是黄山区的标志。黄山区享有多项“国字号”殊荣——“全国绿化工作先进县（区）”、“中国竹子之乡”、“中国名茶之乡”称号。黄山区森林覆盖率达79%，享有“天然氧吧”之称，空气中负氧离子含量达2万个/立方厘米，PM2.5日均浓度值5微克/立方米左右，先后被评为首批国家级生态示范区、全国水土保持示范区、全国绿化模范县、国家园林城市、中国十佳绿色城市、中国竹子之乡和中国名茶之乡。物产丰富，得天独厚，为打造黄山现代田园城市，增添无限魅力。

（三）美丽乡村建设是黄山区的特色。城区周边以庄里、兴村、城澜、沟村、金桥为代表的新村建设，错落有致，星罗棋布；全区开展的村庄整治工程、百村千幢工程、绿色提升工程、美丽乡村建设，方兴未艾，彰显特色，为打造黄山现代田园城市，增添无限活力。

（四）现代农业综合开发示范区是黄山区的名片。总面积3万亩的现代农业综合开发省级示范区，横跨耿城、三口、甘棠三镇，围绕现代农田主题，建设以茶文化为背景、文明村庄为亮点、野生动植物园为特色的黄山北大门农业开发板块，山上奇特，山下独特，为打造黄山现代田园城市，增添无限动力。

（五）“三绿”、“三宜”是黄山区的标杆。近年来，黄山区委、政府围绕“打造绿色人居、发展绿色经济、加速绿色崛起”的主题和“建设风景宜人、城乡宜游、环境宜业的现代国际旅游区”的发展方向，创科学发展先进区，争绿色崛起排头兵，坚持全面、协调和可持续的发展，追求总量、速度、效率的统一，讲究节能减排和环境友好的协调，注重市民的综合素质、生活质量和“幸福指数”的提升，为打造黄山现代田园城市，增添无限内力。

三、黄山区打造现代田园城市的举措

现代田园城市不是田园风景画，而是一个纵横捭阖的长远发展规划，需要综合配套的累进和跃升，蕴含内容丰富的产业转型和富民课题。打造现代田园城市，实际上是落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念的重要举措，其实现的路径是什么？

（一）调整城乡规划建设。现代田园城市的规划建设导则，不仅是对黄山区打造现代田园城市规划的指导原则，同时，也是对具体战略功能区、具体城市建设区域空间布局和建设项目的一个原则（原则可概括为“九化”，即布局组团化、产业高端化、建设集约化、功能复合化、空间人性化、环境田园化、风貌多样化、交通网络化、配套标准化），将田园城市的思想体现在城镇规模、功能布局、人口密度、城乡公共服务、环境保护等具体城市设计中，体现在城市建设风貌、生态建设、自然景观、历史文化等城市特色和品质塑造上，形成城乡有序交融、历史与现代交相辉映、人与环境协调发展的可持续发展的规划蓝图。结合黄山区北大门开发实际，在甘棠、耿城“同城化”发展下功夫，围绕“一带一路两园”（浦溪河滨河产业带、升级改造后的轩辕大道、工业园区、农业示范园）规划出设计若干功能区，诸如：高端产业和总部经济功能区、现代农业综合开发示范区、乡村旅游和原生态旅游综合功能区、文化创意产业功能区、现代商贸和特色农贸综合功能区、现代服务业功能区、物流枢纽配套功能区等。

（二）提升绿色高端产业。产业是发展的原动力，尤其是浦溪河滨河产业带应按照“打造具有核心竞争力的高端产业，成为高端产业和总部经济聚集区”的目标，对沿岸的工业布局和资源配置适度调整，让“核心竞争力”更清晰明确，跳出传统梯次、渐进发展模式，直接吸引企业总部集群，形成总部集聚效应，直走产业高端、高端产业和总部经济新路子，发挥产业提升的乘数效应。

（三）构建新型城镇业态。以“城市显山亮水融绿、农村彰显现代田园特色”为目标，实现广袤农村地区“人在田中”、中心城区“园在城中”、城乡结合部“城在田中”、周边的城镇“城田相融”。城市是园林城市、农村是现代农村，统筹城乡发展，特别是统筹城乡社会保障一体化，实现园林城市与现代农村和谐相融，传统文明与现代交相辉映。提速建设太平湖运动休闲小镇、东黄山知青小镇，谋划培育耿城生态欢乐小镇、焦村露营地小镇、汤口翡翠情爱小镇、甘棠玫瑰谷小镇、新明猴魁小镇，全力打造一批地域有别、产业独特、风格各异的特色小镇。

（四）打造环境友好城市。现代田园城市必须在建设友好型的生态环境上得到体现，城市即为田园，田园即为城市；现代田园城市必须在城市绿色型、低碳型产业上得到体现，第一、二产业形态是无污染和低碳型的，传统工业比重下降，现代农业与服务业比重上升；现代田园城市必须在城乡居民的生活文化水平和社会公平公正、社会机遇平等上得到体现，城乡居民的衣、食、住、行、医应享有均等服务标准和就业机会；现代田园城市必须在破除城乡二元体制上得到体现，使城乡居民享有更充分的社会福利和更有力的权利保障，具有很强的幸福感。

（五）推动城乡集约发展。黄山区打造的现代田园城市，是城乡一体化的城市。城乡一体化，不能简单地“一层又一层摊大饼”，而是在城市周围培育发展新城镇和农民新村，完善农村基础设施，引导农民集中居住，提高土地利用效率和节约资源，鼓励农民生产高附加值的农产品，推动规模和集约经营，统筹山水林田湖草系统治理，形成绿色发展方式和生活方式，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，建设美丽黄山区。

2017年底在黄山区的八届二次人大会上区政府工作报告中提出，认真贯彻落实乡村振兴战略，坚持农业农村优先发展，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，持续推进美丽乡村标准化建设，全面抓好6个乡镇政府驻地建成区、11个省级中心村、6个市区级中心村、104个自然村环境整治，打造美丽乡村建设升级版，使群众置身美的环境、拥有美的心灵、共享美的生活。2018年，黄山区更将迎来了高铁时代，这意味着黄山北大门这座新兴城市不会被边缘化，这意味着黄山北大门这座新兴城市将面临“破茧化蝶”转型发展的嬗变机遇，由此，黄山区更有信心在“建设美丽中国”中先行先试，倾力打造现代田园城市，通过5-8年左右时间的努力，构建一个彰显黄山北大门区域特色、超出15平方公里的城区和“甘耿同城”应运而生的若干功能区共生共荣的城镇群落，形成一个森林围城的生态景观和出行方便、生活舒适、服务完善、环境优美的城市形态。从而避免城乡分割、城乡脱离，使城市与农村、工业生产与农业生产、居民生活与村民生活相协调与城市繁荣与乡村发展相互动，真正让“自然之美、社会公正、城乡一体”的现代田园城市核心理念与创新、协调、绿色、开放、共享发展理念高度契合起来。（章哲）