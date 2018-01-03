国家呼吸临床研究中心间质性肺疾病协作组成立

人民网北京1月3日电 日前，为推动呼吸学科的发展，更好落实分级诊疗制度，进一步推动尘肺病诊疗模式，加强医联体建设，由中日医院主办的国家呼吸临床研究中心·中日医院呼吸专科医联体间质性肺疾病协作组成立大会暨中国特发性肺纤维化注册登记研究项目启动会在北京国际会议中心开幕。全国呼吸界同仁共同探讨间质性肺疾病临床症状、交流提升间质性肺疾病诊疗水平。

中日医院党委书记周军在致辞中指出，近年来，中日医院间质性肺疾病认识以及诊断、规范化诊疗都有很大的进展。但是从全国情况来看，仍然“量不足，碎片化，不均衡，非同质”的问题。希望通过这个平台，使肺间质性疾病尤其是尘肺病研究有更大的突破。

中国工程院院士、中日医院王辰院长强调，间质性肺疾病诊断水平决定呼吸学科的水平，而尘肺是间质性肺疾病研究最重要的切入点。应当抓住历史机遇做好间质性肺疾病研究、防治工作，创造更大的科学和社会效益。

国家卫生计生委医政管局医疗和护理处张文宝副处长说，中日医院推进分级诊疗制度、建设医联体工作中率先进行全面的探索，为加强医联体建设工作提供有意的借鉴，为国家制定相关政策提供样板和依据。希望能够充分发挥中日医院学科优势，进一步推动呼吸专科的诊疗。

国家卫计委生疾病预防控制局职业卫生和放射管理处李光琳处长表示，中日医院牵头成立间质性肺疾病协作组，适应职业病防治工作需求，真正使碎片化资源整合成一个系统，促进呼吸系统分诊、提升专科疾病的诊疗水平，同时为构建系统化和规范化专业人才队伍建设，以及推动学科发展奠定良好的基础。

启动仪式上，中日医院领导和专家为协作组成员单位颁发证书，中国特发性肺癌纤维化注册登记研究项目正式启动。

协作组成立，将从远程会诊、门诊、双向转诊、规范体系长期管理体系、交叉、建立协作网络、人才培养、科普宣传等方面着手开展工作。在各地联合学术影响力与技术实力较强的单位作为协同单位，与牵头单位共同实施技术辐射与双向转诊；邀请各级医院作为成员单位，帮助其建设间质性肺疾病规范诊治体系，提高亚专业建设水平。

在下午的学术会议上，北京医院呼吸病学研究中心副主任陈起航教授、北京协和医院徐作军教授、中日呼吸与危重症医学科三部主任代华平教授等九名专家分别结合《间质性肺疾病的影像特征与诊断》、《推动尘肺防治与呼吸学科的交叉回归》、《我国肺移植治疗终末期肺间质病现状》等话题（具体如下）进行了探讨。

来自全国29个省市378家单位，注册参会的600余位综合医院、职业病医院等医疗机构医务人员出席了大会。本次会议通过呼吸专科医联体平台进行直播，近2万名医师线上学习。