小寒节气调养脾胃 饮食着衣不贪凉

1月5日是小寒节气。俗语说，“小寒大寒，冻作一团”，不过，本应是“数九寒冬”中“二九”的小寒，南方却是一派春日暖融融的景象，寒不起来。中医专家指出，腊八及小寒节气适宜调养脾胃，切不可因天热贪凉吃雪糕等冷饮，防止中伤脾胃。

中医专家建议，小寒节气的膳食应以温和暖胃的食物为主，如糯米、板栗、淮山、大枣等。需要注意的是，滋补食物易碍脾滞胃，因此要加以克制，饮食有节、膳食均衡，才有助于保持消化系统功能正常。

此外，广东省中医院副院长杨志敏教授也提醒，虽然今年小寒节气南方气温偏高，但早晚还是会寒从脚起，虚寒体质的女性不要贪靓早早就换上裙子，否则三阴交穴位（足内踝上缘四横指处）外露，很容易被寒邪入侵损害身体健康。

关于小寒节气的养身，广东省中医院肾病研究室黎创博士推荐了梁代陶弘景在《养性延命录·导引按摩篇第五》中的养生手法。动作一是“昼夜干浴”。在晨起和睡前以双手互相摩擦令掌心发热，从上至下按摩身体，有防病的功效。建议以轻柔力道拍打、揉捏，如皮肤干涩可使用橄榄油或其他按摩油辅助。动作二是“晨起漱津”。即早上起床时口微微合上，以舌抵上颚，或舌在口腔内轻轻转动，等到唾液满口时分三次咽下。这一动作有强健脾胃的功效。

■小贴士

小寒来一碗飘香糯米饭

在小寒到来之际，黎创为各位街坊推荐的应节食物是糯米饭，其配料包括糯米、腊肠、香葱、鸡腿肉、香菇、白果等配料，包含了酸辛咸甘四种滋味。有的厨师在蒸糯米饭时还会滴入几滴白醋，取五味调和之意，同时也可令米饭更松软清香。