大肠癌的治疗方法目前有很多种，多采用综合治疗的方式。包括手术治疗、化疗、靶向治疗、放疗和传统的中医中药治疗。

手术是目前大肠癌治疗的首选方法。对于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期的非转移性大肠癌，根治性手术可以为患者提供治愈的机会。而对于IV期的转移性大肠癌，在出现肠梗阻、肠出血或者穿孔的情况下，做姑息的手术也可以缓解症状，改善患者的生活质量。对于发生了远处转移的IV期大肠癌患者，在没有出现严重并发症的前提条件下，应该选择以化疗为主的综合治疗。

化疗对于大肠癌的治疗具有非常重要的作用。首先，通过术前化疗可以使病灶缩小，增加手术切除率，检验肿瘤对化疗的敏感性。其次，术后辅助化疗可以作为手术的重要辅助手段，杀灭残存病灶，减少复发和转移的机会，从而达到根治大肠癌的目的。

分子靶向治疗是近几年发展非常迅速的一种治疗方式。根据肿瘤不同的特异性位点，抗肿瘤药物靶向地与其发生作用，从而杀灭肿瘤细胞。而对正常组织影响较小与传统化疗相比，靶向治疗的不良反应更轻，针对性更强，疗效更佳。

放疗是大肠癌综合治疗策略中非常重要的局部治疗手段，尤其是在直肠癌的治疗当中，放疗的作用非常明显。术前的放疗有助于提高切除率和保肛率。同时也可以减少局部复发的风险。

传统的中医中药治疗作为重要的辅助手段，在大肠癌的治疗当中也发挥着重要的作用，通过中医中药的治疗我们可以达到改善症状，延长患者生存期的目的。

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(责编：王亚微、赵娟)