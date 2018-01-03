《心肺复苏模型技术规范》团体标准将发布

“目前该标准起草工作已经完成，并初步通过了专家评审，将在2018年初完成验收，并报理事会审批后授权发布实施。”12月23日，在京举行的由华夏产业经济研究院、北京民营科技促进会主办，北京民营科技促进会医疗健康委员会承办的全民大健康产业创新发展论坛暨北京民营科技促进会医疗健康委员会成立仪式上，这一信息的透露引发社会各界广泛关注。

在当天的活动上，全国工商联原副主席、华夏产业经济研究院院长、北京民营科技促进会王治国会长谈到，“健康中国战略、民生问题、环境问题是十九大和中央经济工作会议提出的2018年三大重点问题。 人民大健康，关系到党的政策，也关系到环境，也关系到民生问题，既需要政府大力在政策上方针上加以指导，经济上、财政上的投入，同时也需要社会各个方面大力配合，特别是发挥企业家在大健康市场作用下进行医疗资源的合理利用和配置”。他说，激发企业家精神，发挥企业家在健康领域的创新思维和创新模式，发挥社会团体的行业优势和市场引导作用，将有利推动大众创业万众创新工作，助力健康中国战略的实施。

卫生部原副部长、中国保健协会张凤楼理事长说，希望企业家认真学习十九大精神，认真学习当前所发布的一些利好的发展大健康产业，扬帆启航，继续走质量效益发展之路，继续夯实产学研相结合的技术创新体系，给老百姓提供好的产品，管用的产品，科技含量高的产品。

论坛上，北京民营科技促进会正式成立医疗健康委员会，北京民营科技促进会副会长、北京医模科技股份有限公司董事长梁天颢当选为医疗健康委员会会长。

梁天颢会长表示，北京民营科技促进会成立下属的二级机构医疗健康委员会，就是在我国逐步进入老龄化社会、全面建设小康社会的决胜之际背景下成立的，目的是要将全国的卫生健康领域企事业单位联合起来，在力所能及的范围内，为中国的全民健康产业发展贡献自己的力量。他在会上谈到，委员会成立后，将会从提供急救方面的公益培训和参与制修订急救教学设备的标准工作入手，逐步深入，让更多的人和企业受益，共同推进健康产业的创新发展。

北京民营科技促进会副秘书长、北京民营科技促进会标准化工作委员会秘书长郭石泉在论坛上对《心肺复苏模型技术规范》团体标准的编制情况做了介绍，他说，该标准由北京民营科技促进会标准化工作委员会提出并归口，由北京民营科技促进会医疗健康委员会、北京医模科技股份有限公司、轻工标准化研究所共同起草，主要涵盖心肺复苏模型专业术语、定义、产品分类、技术要求、试验方法、检测规则、标志标识、安装及使用说明、运输、储存、售后服务等内容，标准适用于医务工作者、普通民众进行心肺复苏培训时使用的人体模型和系统相关性产品，“目前该标准起草工作已经完成，并初步通过了专家评审，将在2018年初完成验收，并报理事会审批后授权发布实施”。

据悉，该标准的制定，填补了我国在心肺复苏模型领域的标准空白。该标准在北京民营科技促进会所属会员中率先实施，并将向相关单位和部门进行推荐，为心肺复苏教学和急救培训提供标准保障，从产品质量上为健康中国战略助力。

在本次论坛上，来自全国各地的职业院校、健康企业代表也在会上表示，通过社会团体的形式，进一步推动校企合作，推动健康产业的发展，尤其是在急救等当前人才急缺的相关领域尤其重要，需要更多的有识之士、企业家一起参与。

（图片均由牛博摄）