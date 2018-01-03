葆婴“暖心计划”走进奥运冠军大本营

新年伊始，葆婴有限公司作为国家体育总局训练局赞助商，推出“冬季集训暖心计划”，在奥运冠军仲满的带领下，走进“冠军的摇篮”—国家体育总局训练局，为冬训期间仍然驻局艰苦训练的国家队运动员们带来新年的祝福与温暖的礼物，让有温度的葆苾康产品温暖每一位冬训运动员。

2017年10月底，国家体育总局训练局国家队集中冬训正式开始。在这寒冷的冬季，国家队运动员们用自己的努力拼搏守护着祖国的荣誉，作为国家体育总局训练局赞助商的葆婴公司，专程在2018年新年来临之际携手2008年北京奥运男子佩剑冠军仲满，走进国家队运动员食堂，深入了解国家队运动员的饮食及营养补充，结合国家队运动员健康食谱，不断改进产品更好地为国家队运动员保驾护航。在运动员食堂门口，葆婴志愿者为来往的国家队运动员精心制作葆苾康花式奶昔，吸引了不少运动员前来品尝。同时，葆婴为每一位运动员送去暖心大礼包，给予运动员最真诚的关爱。此外，葆婴还为国家运动员南北公寓各安装两台暖鞋器，以最温暖的力量，最实际的行动，鼓励运动员脚踏实地走向未来成功的道路。

葆婴有限公司总裁史滨海先生在活动现场接受采访时表示：“葆婴作为国家体育总局训练局赞助商，在为近1300名中国体育健儿提供备战保障产品的同时，也在以“暖心计划”这样实际行动为运动员们温暖助力，使他们以更加饱满的热情和信念投入到备战训练中去，葆婴也将全程护航驻局训练的国家队运动员迈向夺冠之路。”

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