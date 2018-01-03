2017年度十大卫生与健康新闻和十大社会关注健康事件揭晓

人民网北京1月3日电 （记者王君平）日前，由《健康报》社组织评选的2017年度十大卫生与健康新闻和2017年度十大社会关注健康事件在京揭晓。

2017年既是全面实施“十三五”规划的重要一年，也是推进健康中国建设打基础的关键一年。这一年，深化改革与推动发展仍是医药卫生行业前行的主旋律，健康领域的新动向和新热点一如既往引发社会广泛关注，建设性的讨论与思考成为行业进步的重要推动力。

2017年年终，《健康报》社以行业媒体视角，全面盘点和梳理了2017年与重大民生、国民经济、社会生活密切相关，在业内引发广泛反响，对行业改革和发展产生重大影响的卫生与健康领域新闻；以及与公众健康权益密切相关，引发社会和行业广泛关注，有助于改变行业实践，更新社会理念，提升公众健康素养的健康事件。在广泛征求媒体和专家意见建议的基础上，最终评选出2017年度十大卫生与健康新闻和2017年度十大社会关注健康事件。

2017年度十大卫生与健康新闻为：

1. 党的十九大明确健康中国战略。

2. 《基本医疗卫生与健康促进法（草案）》首次提请审议。

3. 健康扶贫举措频出力度加大。

4. 公立医院综合改革探索运行新机制。

5. 爱国卫生运动确立新时期工作方针。

6. 全部省份接入国家异地就医结算系统。

7. 国务院批复同意设立“中国医师节”。

8. 改善医疗服务行动三年成效显著。

9. 《中医药法》配套政策密集出台。

10. 国民营养计划开创大营养新格局。

2017年度十大社会关注健康事件为：（按时间顺序）

1.107篇中国作者论文被撤销，科研学术不端警钟再次敲响。

2. 舆论声讨“神医神药”广告，医药广告监管任重道远。

3. 陕西榆林发生孕妇坠楼事件，网络舆论场喧嚣引发各方深思。

4. 湘沪连发学校结核病疫情，校园传染病防控需更多投入。

5. 医生救病人遭索“失物费”，医患共处呼吁理性宽容。

6. “马兜铃酸致癌说”又起波澜，中药挺直“腰杆”须研究更硬气。

7. 廉价药巯嘌呤在多地断货，9部门联手解短缺药困境。

8. 人类遗体头部移植术存争议，医学研究要守住伦理底线。

9. “5亿人有家庭医生”引关注，家庭医生签约服务有待做实做细。

10. 医疗领域人工智能应用加快，“互联网+健康”迎发展新机遇。