受访专家：南京市妇幼保健院药剂科主任 王 菲

在我国，听力残疾的人数居五大残疾人群之首。第六次全国人口普查结果显示，7岁以下聋儿达80万以上，其中因不合理使用药物而造成耳聋的数量多达30万，占总体聋哑儿童比例的30%~40％。滥用、错用耳毒性药物是儿童后天致聋的主因。

南京市妇幼保健院药剂科主任王菲表示，与成人相比，儿童更容易发生药物性耳聋，主要有两个原因。儿童免疫力尚不完善，对病毒、细菌的抵抗力比较弱，患感冒发烧和其他感染性疾病的几率比成人要高，容易引发中耳炎，治疗不当会影响孩子的听力；儿童的内耳及听神经正处于生长发育时期，对耳毒性药物比较敏感。新生儿和婴幼儿由于肾功能不健全，对药物排泄能力差，更易发生药物性耳聋。

目前发现的耳毒性药物达100多种，常见的可分为以下几类：

1.抗生素。耳毒性抗生素可分为氨基苷类、大环内酯类、酰胺醇类、四环素类以及其他抗生素。其中氨基苷类的抗生素会引起严重的不可逆的耳中毒，是6岁以下儿童、孕妇和65岁老人禁用的。其他常见危害儿童听力的抗生素，包括大环内酯类中的红霉素、其他类中的盐酸万古霉素等。

2.解热镇痛抗炎药：包括阿司匹林、非那西汀、布洛芬等，过量使用可以引起中毒，还可导致轻至中度的双侧对称听力损失。

3. 抗疟药：抗疟药物如奎宁、磷酸氯喹、乙胺嘧啶等，对孕妇及婴儿易引发耳中毒。

4.抗肿瘤药物：包括顺铂、长春新碱、氮芥、甲氨蝶呤、博来霉素等，使用不当皆可损伤内耳毛细胞，造成不可逆耳聋。

5.利尿剂：临床上常用的有布美他尼、呋塞米、利尿酸等，长期大量静脉给药，而且速度过快时可致耳鸣、耳聋。

王菲提醒家长，孩子要使用的药物必须严格遵医嘱。如果不得不使用上述药物，要根据小儿体重、药物使用安全剂量，通过精确计算，根据医嘱确定服用量。服药过程中密切观察孩子的反应，一旦发现患儿对声音反应能力差，要立即停止服药，及时就诊。（记者 丁煜轩）