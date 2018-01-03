受访专家： 火箭军总医院内分泌科主任 李全民

老刘最近查出了2型糖尿病，医生告诉他，从此要养成坚持自测血糖的习惯。老刘向认识的几位糖友取经，有位糖友说，测血糖时扎出来的第一滴血测不准，需要用第二滴血来测。有人却说没有这回事，这让老刘不知道该听谁的。火箭军总医院内分泌科主任李全民教授表示，测血糖时第一滴血就能用。

目前，全国各地、各级医院所采用的测血糖方法不尽相同，各临床指南对自我血糖监测中使用第一滴血还是第二滴血也无明确意见，引起了这一争议。李全民表示，应在洗手后或75％酒精消毒手指干透后，使用采得的第一滴血来测血糖。在极少数情况下，若是没有洗手就测血糖，建议用第二滴血。例如，吃过东西没有洗手就测血糖，手指血很可能会沾上食物残渣，也就测不准了。

部分糖友有疑问，第一滴血和第二滴血测出数值差别大吗？中国医科大学附属第一医院曾做过一项研究，血糖处于10~20毫摩尔/升时，第一滴或第二滴手指血与静脉血测值无明显差别。当血糖值较低或较高时，结果会出现偏差：血糖值小于10毫摩尔/升，第一滴手指血测定值更为接近实际值；血糖值若大于20毫摩尔/升，第二滴血测定值更为可信。由此看来，一般情况下，测第一滴指尖血就可以了。

还有糖友表示，在医院和家里测出的血糖总是不一样，怀疑血糖仪不准。这种情况确实存在，一是因为任何测量本身都存在一定的误差，二是因为家用血糖仪测血和医院的血糖检测原理不同。血糖仪所采的手指血和医院化验抽取的静脉血成分不同，血糖值自然也有细微差别。血糖仪的质量和状态、试纸有无受潮或过期，也会影响测量结果。

李全民教授总结道，糖友在家测血糖时，完全不必纠结于采用第一滴还是第二滴血，应注重的是选用正规血糖仪和保存良好、有效的试纸，测前洗净双手等细节。（记者 莫 鹏 樊洁婷）