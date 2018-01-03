阿司匹林对急性呼吸窘迫综合征有效

首都医科大学附属北京天坛医院脑血管病中心神经重症医学科杨中华教授等完成的一项研究显示，发病前规律服用阿司匹林能减少重症脑血管病患者早期急性呼吸窘迫综合征发生率。相关研究论文日前刊发在国家核心期刊《中国卒中杂志》上。

急性呼吸窘迫综合征是由多种原发病和诱因作用下发生的急性呼吸衰竭，以非心源性肺水肿和顽固性低氧血症为特征。以往研究显示，抗血小板药物有预防急性呼吸窘迫综合征的作用，但还不清楚卒中发病前服用抗血小板药物对急性脑血管病早期发生急性呼吸窘迫综合征有何影响。

杨中华等采用前瞻性队列研究，连续纳入收住该院脑血管病中心神经重症监护室的急性重症脑血管病309名患者的临床资料，按照患者发病前是否规律服用阿司匹林进行分组研究。结果显示，发病前规律服用阿司匹林组患者急性呼吸窘迫综合征发生率约为20.8%；未服用阿司匹林组急性呼吸窘迫综合征发生率为30.5%，服用阿司匹林组比非阿司匹林组显著减低。两组对比发现，阿司匹林组患者的平均年龄较非阿司匹林组偏大，合并高血压、冠状动脉粥样硬化性心脏病以及同时服用他汀类药物的比例也大，且原发病构成比例当中缺血性卒中的发生率更高，这些差异不影响阿司匹林降低急性呼吸窘迫综合征发生率的结论。

研究还显示，两组患者年龄、性别、高血压、糖尿病、冠状动脉粥样硬化性心脏病、吸烟史以及服用阿司匹林、他汀类药物等的比例均未见显著性差异，尽管急性呼吸窘迫综合征组评分较低，机械通气时间和神经重症监护病房住院时间较长，但两组死亡率无显著差异。