麻醉人才亟待“开源节流”

近日，国家卫生计生委发布《关于医疗机构麻醉科门诊和护理单元设置管理工作的通知》，明确提出一系列改善麻醉学科建设的措施。在同时段，由吴阶平医学基金会培训部举办的中国麻醉学领军人才管理培训专项学员评选会上，专家学者也针对麻醉医生短缺问题献计献策。

超负荷工作是常态

据不完全统计显示，2017年1月~7月，全国报告医生猝死案例13起，其中有5例是麻醉医生。麻醉医生猝死很大程度上与麻醉医师人力短缺，长期超负荷工作相关。

据中国医师协会麻醉学医师分会统计，截至2016年年底，全国有麻醉医生8.5万多名，缺口约有30万人。以上海市为例，该市约有2000名麻醉科医师，平均每万人仅配备1.2位麻醉医师。这与欧美国家每万人至少2.5位麻醉科医师的标准相差甚远。

武汉市第一医院麻醉科医师冯艳坤最长的时候，一台手术做了20多个小时，最多的一天做20多台手术。虽然医院有规定，上白班且手术量少于两台的麻醉医师，下班时可以交接给晚班的麻醉医师，但常常因为当天手术太多，晚班的同事接不了，只能自己守着病人。

麻醉水平影响着临床水平

徐州医科大学麻醉学院曾因明教授介绍，麻醉医师技术能力与工作效率，在医院中还影响着外科、妇产科等科室。

北京市某三甲医院一位妇产科医生介绍，产妇越来越在意无痛检查、无痛分娩等，在这样的情况下，妇科对麻醉医师的依赖也就越来越大。不仅如此，一些小儿疾病、老年疾病都需要麻醉医师的全面配合才能完成检查与治疗。

当前，麻醉医师的主要工作内容究竟有哪些？中华医学会麻醉学会常委姚尚龙教授介绍，术前，麻醉医师要访视，全面了解和评估病人病情，监测病人各项指标，制订最佳麻醉方案；术中，麻醉医生要监测的各项指标，发现变化第一时间处理，配合手术医生完成手术；术后，麻醉医师需要调整药物并继续监测。手术全程都需要麻醉医生保持高度集中和应急状态，除常规的临床手术外，麻醉医生还要负责门诊手术、急诊手术等。

对很多学科来说，医院的麻醉学科水平也决定了整个临床发展水平。据了解，在我国，能够做心胸血管外科手术的县级医院基本为零，甚至有些省级医院的心胸血管外科手术开展也相对落后，缺少合格的心胸血管麻醉医生是主要原因之一。

培养流程应多元化

据了解，目前麻醉医师培养主要是3条路径，一是院校培养，二是住院医师培养，三是“转岗”而来的“救急”情况。专家表示，中国的麻醉人才培养流程还需多元化。

武汉市第一医院麻醉科主任袁军向记者透露，该院从2015年起配备专职麻醉护士，这在武汉市属医院中尚属首家。目前，该院已有7名专职麻醉护士，负责手术前的器材及药品准备、医疗文书书写、术后复苏等辅助性的工作，让麻醉医师只用负责其核心的专业工作，大大减轻了工作压力。同时，吴阶平医学基金会等社会基金会也开始尝试进行社会性质的麻醉医师培养，通过麻醉医生自荐或医院推荐的方式，有针对性地进行麻醉医师的培养计划，缓解麻醉医师短缺现象。