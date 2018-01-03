总犯尿路结石，查查脖子

马先生被尿路结石缠了十几年，反复发作，吃药、碎石效果都不好。后来发现他的血钙水平一直很高，就让他查了一下甲状旁腺，结果发现甲状旁腺长了个肿瘤。正是这个肿瘤导致的甲状旁腺功能亢进，使得血钙水平一直居高不下，才让泌尿系结石久治不愈。

甲状旁腺是人体的内分泌腺之一，长在脖子前面，是甲状腺的好邻居，主要作用是分泌甲状旁腺激素。甲状旁腺激素能维持体内的钙磷平衡。如果甲状旁腺功能发生亢进，就会大量分泌甲状旁腺激素，导致钙多磷少，使得血液中的钙浓度迅速升高并进入尿液，形成泌尿结石。血钙总是很高，结石自然就排不完了。甲状旁腺肿瘤、增生等都会导致其功能亢进。反过来，如果甲状旁腺功能减退，导致磷多钙少，就会发生骨密度下降和骨质疏松。找到明确病因后，医生给马先生切掉了甲状旁腺上的肿瘤，腺体功能就恢复正常了，结石才终于除了根。

如果泌尿结石反复发作，建议患者及时到医院检查甲状旁腺激素素水平及血钙浓度。早发现，早治疗，避免结石对泌尿系统造成更大损伤。（北京大学人民医院腔镜外科副教授 钟朝辉）