又到流感活跃季，疫苗打还是不打？

每年冬春之际是流感活跃季，今年广东校园流感暴发疫情增多，广州市卫计委日前就提醒，广州市学生人群流感疫苗接种率不足1%，未能形成有效的免疫屏障，导致集体单位容易发生流感聚集性事件。

由于人群对流感病毒普遍易感，疫苗是最有效的一种预防手段，尤其适用老人、儿童和体弱多病者。但民众对流感疫苗注射仍存在疑虑、误解，比如已经得过一次流感还有必要打疫苗吗？多大的孩子可以打疫苗？打了流感疫苗还感冒，说明疫苗没有什么用！

流感比普通感冒起病急，恢复慢

流感年年有，但不少人依旧将其与普通感冒混淆。

广州医科大学附属第三医院急诊科副主任医师陈德雄介绍，流感与普通感冒虽然症状相似，但却是两种全然不同的传染病。

两者在症状上最大的区别就在于，流感“急”，突然畏寒、急起高热、头痛、全身乏力、鼻塞、流涕等呼吸道症状，症状来得急却不容易好。而普通感冒在全身症状上较轻，不发热或者低热，会有流鼻涕、打喷嚏的症状。“一般的普通感冒3-5天就能痊愈。”

再有区别是，流感病毒可通过患流感的人群咳嗽、打喷嚏时传染给别人，传染性很强，这也是为什么流感容易形成暴发性流行。而普通感冒大多是个别出现，少有成批出现。

陈德雄还介绍说，流感与普通感冒引起的因素也不同。

流感是流感病毒引起的急性呼吸道感染，其传染性强、传染速度快，通过飞沫以及与流感人群接触传播。流感病毒包括甲型、乙型和丙型三种，通常流感主要是前两种流感病毒引起的。而普通感冒可由多种病原体引起，如鼻病毒、腺病毒、细菌及支原体等，普通感冒经常在人身体抵抗力下降时发病，比如过分疲劳、受凉等。

此外，有些人得了流感不想上医院，以为捱一捱就能好，陈德雄就表示说，“上不上医院还得看病情。”如果仅仅表现为打喷嚏、流鼻涕等上呼吸道症状，全身症状较轻，不发热或仅有低热，可以先在家观察。但如果患者为婴幼儿或老年人，或者有心肺等基础病史，症状不仅仅是发热，还出现了胸闷、心悸、气促、呼吸困难、食欲差等表现，建议要尽早来医院就诊。

流感病毒“变脸”快，疫苗每年都要打

很多人以为得了一次流感就不会得第二次，这种认识有误，流感病毒之所以能不断形成威胁，就是因为流感病毒会产生突变，即使曾经感染过流感的人，也可能对新变异的病毒不具免疫力而再次感染。

针对流感病毒的变异性，广东省疾控中心传染病预防控制所康敏副主任医师强调，流感疫苗应该每年都打。

流感病毒很容易发生变异，所以每年的流感疫苗也会有所不同。有监测数据表明，流感病毒抗体大概只能维持一年左右的时间。

流感疫苗不能预防感冒

大众对流感与普通感冒的混淆，还延伸到疫苗，打过流感疫苗就不容易感冒了，是吗？

“流感≠感冒，接种流感疫苗后也有可能患感冒”。康敏介绍，流感是由流感病毒引起的，所以接种流感疫苗也只能抵抗流感病毒的袭击；而感冒可由多种病原体（病毒、细菌、支原体、衣原体）引起。但要注意的是，流感对健康的威胁比普通感冒要大得多！而多数感冒患者症状较轻。

省疾控中心专家还谈到，疫苗接种有一个最佳时机，在流感流行高峰前去接种流感疫苗。

通常接种流感疫苗2-4周后，可产生保护性抗体，我省流感流行季节一般在每年3-7月。所以，最好在流感流行季节之前去接种，当流行季节到来时可及时提供免疫屏障。

当然，如果您没来得及提早接种，在流行季节接种也是可以的。

最后，还要提醒一下各位：流感疫苗在我国属二类疫苗，由公民自费自愿接种。

6个月以内幼儿尚未有疫苗

对于接种流感疫苗预防流感，广医三院儿科副主任医师谭小华称，需要考虑年龄因素。

具体来说，8岁以上儿童和成人，每年仅需接种1剂；6月龄-8岁儿童首次接种应接种两剂次，且接种间隔≥4周。8岁以下儿童首次接种时，接种2剂次比1剂次能提供更好的保护，所以首次接种流感疫苗的6月龄-8岁儿童应接种两剂次。

也就是说，您家小孩以前从没打过流感疫苗，又是6月龄-8岁这个年龄段，那么现在去打流感疫苗的话最好打2针，且2针间隔时间要超过4周；如果以前有打过流感疫苗，那么现在就只需打一针。

目前我国使用的流感疫苗主要有三种，全病毒灭活疫苗、裂解疫苗和亚单位疫苗。这三种疫苗的免疫效果和副作用相差不大，被接种者可根据自己的需求选择适宜的流感疫苗。

12岁以下儿童适合接种副作用比较小的裂解病毒疫苗；灭活的全病毒疫苗只有12岁以上儿童才能接种。对于年龄 6个月以下的幼儿，尚未有适宜的流感疫苗接种。

◇◆温馨提示

感染流感的居家照顾

广医三院儿科副主任医师谭小华称，家长在应对孩子流感时，要区分症状，如果孩子的症状轻微，那么可以按照一般的感冒方式进行家庭护理，主要原则为：合宜的退热处理、提供舒适凉爽的环境、保持心情愉快、提高水分摄取（多喝水）等。

而如果在发病过程中出现比较严重的全身症状，如高热、极度倦怠、全身肌肉酸痛、剧烈咳嗽、严重腹泻或脱水等，家长应当立即让孩子就医，并给予适当缓解的一般性药物，必要时给予抗流感病毒药物。此外，孩子若发热超过一周或反复发作，可能已经不是流感的自然病程，提示流感已经产生并发症，此时一定要再去医院就诊，接受检查与治疗。

◇◆链接

流感预防误区

1．喝水预防

最近，网络上流传一份“（南京）市疾控中心关于本次流感预防的通知”，其中强调：“要多喝水，如果喉咙的黏膜干燥，在10分钟内病毒就能入侵体内。”随后，南京、深圳等地卫计委相继辟谣。

这是一条假通知。南京卫计委指出，首先，“通知”里说“要多喝水，如果喉咙的黏膜干燥，在10分钟内病毒就能入侵体内。”可真相是：预防流感与多喝水没关系！预防流感的关键环节是不接触传染源，预防流感与多喝水、保持喉咙湿润也没直接关系，夸大了喝水对流感的防治作用是不科学的。是否10分钟病毒就会入侵体内，看个人体质，不能一概而论

2．服用大剂量维生素C

假通知里还说：要补充维生素C。

事实上，文献证明，在人体缺乏维生素C的前提下，适度补充可以预防流感；但对于健康人来说，补充维生素C并不能预防流感。

维生素C能预防感冒的说法流传已久，该主要源自于上世纪70年代，诺贝尔奖获得者、化学家莱纳斯鲍林曾经写了一本名为《维生素C和一般性感冒》的书籍，使得维生素C能预防感冒的观念深入人心。莱纳斯鲍林认为，如果缺乏维生素C，就有可能出现牙龈出血、抵抗力下降的症状。

现代大量的科学研究都证实大剂量的维生素C并不能降低普通感冒的发病率。对绝大多数维生素C并不缺乏的健康人来说，维生素C能预防感冒暂时还没有科学依据。

此外，大剂量服用维生素C是不可取的。人体的细胞和组织长期泡在高浓度的维生素C里，会适应这种环境。一旦突然停药，体内维生素C的浓度就会降低，反而导致人出现维生素C缺乏的症状。如果人长期服用大量的维生素C，还会增加肾脏的排泄负担。

3．熏醋消毒法

熏醋的做法也在民间常见。

醋酸只有达到一定浓度时才有消毒、杀菌的作用，且效果不是很好，并不主张使用。

而我们生活中常用的食醋，所含醋酸本身浓度就很低，根本达不到消毒的效果。

挥发的酸性气体对人体的呼吸道黏膜有刺激作用，如果浓度过高、时间过长，在熏蒸的过程中，会让气管炎、肺气肿、哮喘等病人的病情发作或加重，严重的甚至会灼伤上消化道黏膜。尤其是对于小孩、老人和哮喘病人等群体，用熏醋防病实在是得不偿失。

降低室内空气中病毒浓度的有效方法是开窗通风，使空气充分流通。

南方日报记者 李劼 通讯员 白恬