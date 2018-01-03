小倩今年21岁，最近发现月经老不正常，每次月经过后没几天又要来一次，时间持续3~7天，而且出血颜色偏黑，量也不少。检查后发现，“第二次月经”其实是经间期出血。临床上与她有同样烦恼的女性还真不少。

经间期出血是指在两次正常月经周期的中间，又多了一次额外的出血。有的人发生于月经刚干净一周左右，有的人可能会发生在下次月经来潮前5~7天左右，有的人可能刚好到月中的时候又来了一次出血。临床上，经间期出血的发病率超过10%。由于出血量不大，且在宫腔及阴道停留的时间长，经间期出血的颜色比正常月经偏深。这是因为阴道呈酸性，有氧化作用，将血液中的铁变成了褐色的氧化铁。大部分经间期出血没有不适，少数人可能会出现轻微的疼痛。

诊断上，主要考虑结构异常和功能异常两方面。前者是指器质性疾病，比如宫颈息肉、子宫内膜息肉、黏膜下肌瘤等，要治疗原发病。若检查未发现明显异常，才考虑是否为功能失调所致。功能失调引起的经间期出血分为正常排卵和不排卵两种。没有排卵的异常出血，建议进一步查明原因；正常排卵期的出血则不必太过紧张。女性在排卵前后会有激素波动，导致子宫内膜局部剥脱，是一种生理现象。如果出血时间不长，2~7天能干净，量很少，那么留意观察即可。还有部分女性产前月经正常，生完宝宝后出现经间期出血，一般是在剖腹产之后经期延长，B超检查发现子宫疤痕处局部有缺损，称为子宫切口憩室，需通过宫腔镜诊治。

由内分泌失调引起的短期出血，不管有无排卵，都建议进行内分泌治疗。子宫切口憩室导致的经间期出血需要根据缺损大小来决定治疗方式。如果宫腔镜诊断憩室较小，且无生育要求，可暂不处理；如果缺损较大，确实影响到月经，则要考虑疤痕修补。最后提醒广大女性，要养成定期体检的习惯，保证一年做一次系统的妇科体检及超声检查。（南京市妇幼保健院内分泌科副主任医师 陈 捷）