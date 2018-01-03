洗澡先洗头会导致脑溢血？长期用电热毯致癌？

流言1

洗澡先洗头会导致脑溢血？

流言：人的血管非常薄弱，遇上高温就会“热胀”，一不小心就会爆裂。冬天洗头时一碰热水，血液一下子就集聚到头部，这时如果马上洗头，可能会导致头部血液流通不畅，长期如此，可能诱发脑血管疾病甚至导致脑溢血，日本每年1.4万人因此致死。

真相：洗澡诱发的脑卒中，原因并不是大脑血管受热膨胀，而是因为洗热水澡时体温升高、心率加快、用力过猛引起的血压变化，有可能诱发脑卒中。

谣言所说的“日本每年1.4万人因此致死”，是对日本《日刊现代》杂志2013年11月21日一则报道的曲解。该报道称：“日本每年因洗澡不当导致死亡的人数高达1.4万人，其中约9成为65岁以上的老年人，特别是12月、1月期间，由于温差使血管及心脏负担增大，在洗澡时摔倒从而溺死的情况尤为突出。”报道写得很清楚，原因是“温差”而不是“受热膨胀”。该报道提醒我们，老年人冬季洗澡要采取防滑措施，动作不要过快，避免忽冷忽热等。

流言2

喝久煮的火锅汤会中毒？

流言：冬天，又到了吃火锅的季节，网上有一种说法称，火锅煮的时间越长，亚硝酸盐的浓度越高，会对人体有致癌风险，还有可能导致急性中毒。

真相：实验结果显示，久煮的清汤火锅和辣火锅的汤中亚硝酸盐含量均低于0.10毫克/升。中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授朱毅说，亚硝酸盐主要会带来急性毒性，当一次摄入量达到200毫克以上就有可能急性中毒，让人体内的血红蛋白失去输氧能力，导致组织缺氧。所以，根据此次的实验结果，如果会引起亚硝酸盐中毒，需要人一次性饮入2000升（相当于三四个浴缸）的火锅汤，这在现实中是不可能出现的。

流言3

长期用电热毯致癌？

流言：冬季来临，网上出现“电热毯发热时会有电磁辐射，长期使用会致癌”的消息。

真相：专家表示电热毯属于极低频电磁辐射，对人体并无损害。而且正确使用，对于大部分人来说电热毯都是一款安全又经济的产品。美国国家癌症研究所指出，常用的家用电器，比如电吹风、电视、电脑、电热毯，都属于极低频电磁辐射，频率一般在300赫兹以下。这种电磁辐射是非电离辐射，并不会损伤基因和细胞，对人体无害。因此，我们使用电热毯时要关注用电安全，对所谓辐射就不用担心了。

流言4

牛油果有减肥、美容功效？

流言：国内牛油果市场消费量突飞猛进，因为牛油果具有减肥、美容等各种神奇功效。

真相：中国农业大学食品学院副教授范志红介绍，与其他水果相比，牛油果的维生素C、矿物质含量其实不多，反而脂肪含量特别高。此外，牛油果维生素E含量并不比一些坚果和种子多。

“把牛油果和苹果进行比较就会发现，从营养上来讲，牛油果的蛋白质和钾含量高是比较突出的优点，但高脂肪、高热量是其缺点。它根本就不是减肥佳品。”范志红解释到。

（北京市科协首都科学传播工作室发布）