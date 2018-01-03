脂肪有时可帮助提高免疫力

在现代社会，脂肪常和肥胖以及相关疾病联系在一起。一项研究结果显示，脂肪并非总是不好，有时候也会帮助提高免疫力。

美国学术刊物《免疫》最近刊登了一项研究结果。美国国家卫生研究院的亚斯明·贝勒卡伊德等人发表论文说，对实验鼠的研究发现，一种名为“记忆T细胞”的免疫细胞会储存在脂肪组织中。

与储存在其他器官中的“记忆T细胞”相比，脂肪组织中的这种细胞在面对病原体时反应更快、抵抗力更强。研究人员认为，这可能是因为脂肪组织提供了更好的营养环境，让这些免疫细胞“生活得更好”。

得名“记忆T细胞”，是因为它们能“记住”曾抵抗过的病原体，下次再遇到同样的病原体时，能很快识别并发起攻击。

实验中，研究人员让一些实验鼠接触特定病原体，以此激活其体内的“记忆T细胞”，然后从它们体内取出脂肪组织，移植到另一些从未接触过相关病原体的实验鼠体内。结果发现，后一批实验鼠如果接触相关病原体，移植过来的脂肪中的“记忆T细胞”很快就发挥作用，帮助免疫系统攻击这些病原体。

研究人员因此认为，将来也许可以在试管中利用脂肪组织培育出对某些病原体抵抗力较强的“记忆T细胞”，在有需要的时候移植到人体内，帮助提高免疫力。

（据新华社）