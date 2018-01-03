年前，因风寒感染，体质虚弱的张女士患上感冒，发烧、咳嗽不止。高烧退后，有人劝张女士服用膏方试试，可以增强免疫力。结果，张女士服后，不但体质没明显好转，反而咳嗽加剧，迁延不愈。这是为什么呢？

“张女士的情况，属于‘虚不受补’的临床现象。”湖南中医药大学第二附属医院治未病健康管理中心主任、教授冯国湘介绍，中药膏方是针对各种不同体质，精心组方，并选用道地药材精制而成，为冬令调补之佳品，功效包括补肾温阳、健脾养生、养心助眠、养血驻颜等近20种基础方。

膏方的适用对象主要有四种人群：一是亚健康人群；二是慢性疾病患者或身体虚弱者：如有脾胃病、风湿病、颈肩腰腿痛、皮肤病、易感冒等人群；三是特殊人群：如气血衰退、脏腑功能低下的老年人，气血不足的女性以及食欲不振、脾胃虚弱的儿童和部分青少年；四是偏颇体质者：如阳虚、气虚、阴虚、血虚等偏颇体质者。

“膏方服用有禁忌，进补时忌生冷、油腻辛辣、不易消化及有较强刺激性食物，以免妨碍脾胃消化功能，影响膏剂的吸收。”冯国湘提醒，服用时不宜饮浓茶；服含有人参的膏方忌食萝卜；服含有首乌的膏方忌猪、羊血及铁剂，且不能与牛奶同服，因其中含钙、磷、铁，易与滋补药中有机物质发生化学反应，生成难溶解稳定的化合物，致使牛奶与药物有效成分均受破坏，甚至产生不良反应。膏方开封后，宜在一月内服完，并于冰箱内冷藏保存，取膏应使用干燥清洁的汤匙，以免造成膏方霉变。

“膏方虽好，不是所有人都适宜。”冯国湘指出，急性病者、新近患病者，如感冒、咳嗽急性期、急性感染等情况下，不宜选择膏方进补。体质强健的青少年，也不主张选择膏方进补。