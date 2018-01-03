有望截获超级细菌“密码”

是细菌降服药物的速度快，还是人类降服细菌的速度快？最近，闪电战传来好消息——中科院武汉物理与数学研究所联合美国杜克大学和中科院病毒所，搞清了沙门氏菌双组分系统信号转导中发生了什么。

流感季医院人满为患，稍有常识的人都知道，查血后可判断是病毒还是细菌感染。如果是细菌，有可能要上抗生素。可是，细菌的耐药性，就是人类用抗生素一点一点喂出来的。啥抗生素也不怕的“超级细菌”离我们真不算远，科学家就曾发现，在广州地铁7条线路上采集的样本中，检测出2.5%的样本含有超级细菌。

细菌耐药的发展速度远远快于新药的研发速度，在把人类对付它的武器都搞明白前，人类得把它先研究清楚——这就是争分夺秒的闪电战。目前学界的共识是：“双组分信号转导系统”是细菌体内最重要的信号转导系统，组氨酸激酶和反应调节蛋白，通过磷酸基团的传递实现信号转导，就像两人秘密接头，可这磷酸基团是怎么“交货”的，“暗号”“密码”是什么，不为人知。

武汉物数所姜凌课题组与美国杜克大学以及武汉病毒所研究人员合作，提出“HisKA家族组氨酸激酶行使磷酸酶活性的酶促反应机理”，成功解释了沙门氏菌的侵染过程。简而言之，他们成功捕获2个蛋白的“接头”过程——蛋白质瞬态复合物，并寻踪发现，“暗号”就是酸碱度。酸性环境下组氨酸激酶的磷酸酶活性降低，接到暗号的反应调节蛋白激活毒力因子的释放，使细菌侵染能力增强。上月，该成果发表在《自然》子刊《自然—通讯》上。

沙门氏菌是什么细菌？在世界各国的细菌性食物中毒中，沙门氏菌引起的中毒经常位列榜首。中美科学家把这个“头号通缉犯”拿下了。该研究不仅搞清了耐酸性致病菌（如沙门氏菌）的毒力分泌机制，对了解细菌信号转导机制有参考价值，对人类攻克超级细菌更有意义。

姜凌课题组介绍，了解了细菌的“接头”密码，还可针对性地设计药物，只杀死细菌，而对人体无害。