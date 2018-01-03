当医药代表告别“药品回扣”

做医生的良伴，让药品更好地救人，是医药代表的使命和归宿

近日，国家食药监总局、国家卫计委联合发布《医药代表登记备案管理办法（试行）（征求意见稿）》，明确了医药代表不得承担药品销售任务，医药代表未经备案不得在医疗机构内部开展学术推广等相关活动。现实中，人们一提到医药代表，往往会联想到药品回扣。对这个贴上灰色标签的职业来说，征求意见稿的出台可谓顺应期待，将助推医药代表回归职业本位。

医药代表，是在上世纪80年代，随着外资药企的进入逐渐为人们所知。他们活跃在医疗机构和医生身边，介绍新药知识，收集不良反应、临床需求，为促进合理用药、提高医生诊疗服务水平作出了重要贡献。然而，当药品市场竞争日益激烈、公立医院又陷入以药养医的窠臼，医药代表逐渐变成药企在临床一线的药品推销员。他们通过各种“带金”营销手段，比如回扣、咨询费等，想方设法让自家药品开进医生的处方中。这一做法腐蚀了医务人员队伍，诱导公立医疗机构偏离公益性，进一步衍生出以药养医的灰色利益链条。因而，医药代表不招人待见，也就不难理解。

然而，即便这一职业被各界口诛笔伐，我们仍需要重新审视。俗话说，有医无药不治病、有药无医药不灵。医生是一个需要终身教育的职业，他们在学医时学习的药学知识较少，执业后忙于诊疗活动，对药品知识尤其是处方药、创新药的知识缺乏了解。况且，药品市场更新速度非常快，临床适应症也在每天更新。而来自制药企业的医药代表带着大量的药品知识，帮助医生充实新药知识，更新药品临床使用信息，成为医生攻克疾病的得力助手。在美国，医生73%新药知识来自于医药代表的讲解，国家药品不良反应报告中90%以上由医药代表收集。可见，医药代表有其重要的职业价值，不能把孩子与脏水一起泼掉。

让医药代表回归本位，就需要告别和药品销售员的“混合体”状态。有人说，“2017年是医药代表苦苦挣扎的一年”。药品开始联合跨省采购、医保引入谈判机制、多地引导三级医院压缩或关停普通门诊、一些地方将辅助药物“撵出”医院、医药代表不得承担销售任务……诸多政策对医药代表的营销渠道“围追堵截”，一些法规出台促使医疗临床和药品产业之间的正常互动阳光化，都在为医药代表回归纯粹铺平道路。

让医药代表回归本位，体现职业价值，根本上还是要综合治理滋长医药代表卖药的土壤。破除以药养医机制，切断医药之间灰色利益链条，建立医药之间正向利益联系。同时，完善医药代表行业监管法规，对该行业进行专门规范和监管。不仅培训教育从业人员，提高资格门槛，还要严厉打击违规行为，推动行业自律，引导行业发展走上正轨。

药品是医生救人的武器。做医生的良伴，让药品更好地救人，是医药代表的使命和归宿。对中国300万医药代表来说，医药代表的备案管理既是转型挑战，也是职业发展的重大机遇。当前，取消药品加成、优化配置药学资源的医改不断深入，人民群众的健康需求日益增长，相信未来医药代表的药学服务价值将更加凸显。

《 人民日报 》（ 2018年01月03日 05 版）