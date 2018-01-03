北京原料药产业七成迁至沧州

1月1日晚，央视透露消息称，由于受环境、土地等因素的制约，北京医药产业亟待疏解，化学原料药制造要在去年底前全部退出北京。而对于企业出京的落脚点，京冀此前曾在沧州建设生物医药专业园区，探索实行医药产业转移异地监管的方式，保留转移医药企业的“北京户口”，由北京市食药监局实施许可、认证和监管，名称、注册地址不变，相应产品批准文号不做转移，按照变更生产地址办理。北京商报记者获悉，截至目前，园区共签订医药企业102家，总投资327亿元，其中北京的医药企业达到了78家，总投资达到了225亿元，占到北京所有原料药产业的70%左右。

在北京·沧州渤海新区生物医药产业园，刚进入试生产阶段的北京一家制药有限公司的沧州分公司，已经开始筹建生产美国食品和药物管理局认证药品的生产线。园区里，北京另一家药厂的沧州分厂也在加紧建设。这个总投资3亿多元的大项目，预计在2018年7月投产。2017年是实现京津冀协同发展近期目标的节点之年，截至2017年11月，北京疏解一般制造业企业651家，整治“散乱污”企业6194家，产业转移对接协作持续开展。

而具体到制药行业，虽然近年来化学原料药制造等企业疏解出京的方向已经明确，但在现有政策下，药企异地搬迁难度仍较大。根据现行政策，我国医药行业实行属地管理，药企必须在注册地生产和接受监管，一旦搬到异地，只能重新进行药品审批。因此，业内表示，沧州医药园区的异地监管模式着实给了不少对搬迁十分犹豫的药企一颗“定心丸”。

然而，即使在搬离了北京之后，政策对制药企业的环保要求仍然没有放松。有观点认为，随着今年起《环保税法》正式实施，制药企业的环保投入将出现大规模的增加。业内人士表示，按现行环保税制定的缴税标准，国内目前具有一定规模的制药企业，仅污水处理成本就要上亿元。

据悉，制药废水是较难处理的工业废水之一。由于治理成本较高，药企往往愿意被罚款也不愿进行环保投入。曾有机构发布数据显示，我国的原料药企业占据了全球将近九成的原料药市场，多数品种的产能过剩，位于药物金字塔的底端，地方出现不少以污染为代价、靠低价占据市场的现象，被业界诟病已久。“因此，环保税开征，作为污染大户的制药企业可能短期内需要投入相当于几年利润的资金，来进行环保改造和冶理才能生存下去，但这也倒逼了它们去正视长期存在的违规排污问题，让超排企业付出应有的成本，不再有机会钻空子利用地方处罚、缴费标准落差去排污。”业内人员表示。