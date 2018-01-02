伊利中国荣膺健康中国2017年度健康示范机构和健康行动杰出企业

人民网北京1月2日电（王亚微）近日，由人民日报社、国家卫生与计划生育委员会指导，人民网、健康时报社、人保健康联合主办的第十届健康中国（2017年度）论坛在北京举行。

论坛开幕式上，原国务委员、十一届全国人大常委会副委员长陈至立，人民日报社社长杨振武、人民日报社副总编辑卢新宁，中国工程院院士、原卫生部副部长、中华预防医学会会长王陇德院士，中国工程院院士俞梦孙，中国工程院院士詹启敏，人民网总编辑余清楚、中国人民健康保险公司党委书记宋福兴共同启动开幕式。

健康中国，荣誉见证。在第十届健康中国（2017年度）论坛大健康之夜的颁奖环节，伊利中国凭借在健康领域中的不断实践被授予“健康中国（2017）年度健康示范机构”和“健康中国（2017）健康行动杰出企业”两大奖项。

用激情与责任，夯实大众健康教育；用技术与服务，不断播种健康之花。多年来，伊利中国在发展中，始终以生产健康食品为第一要务，引领行业生态的不断转型升级，秉承“平衡为主、责任为先”的法则，履行龙头企业的社会公民责任，致力于“成为全球最值得信赖的健康食品提供者。未来，伊利将用更多的责任行动，让世界共享健康，更让世界共享美好。

伊利集团副总裁陈福泉表示，对伊利来说，健康不仅是一种生存状态，也是人类最基本的需求之一；健康不仅是一种品质要求，也是产品最关键的符号之一；健康不仅是一种发展理念，也是企业最核心的标志之一；健康不仅是一种提升方向，也是社会最重要的价值之一；健康不仅是一种人类理想，也是世界最期待的目标之一。“用责任守护健康”是伊利健康工作体系的终极目标。