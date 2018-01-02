小儿调脾黄金档  清补脾，揉板门

脾胃乃后天之本，气血生化之源，小儿生长发育所需要的一切营养物质，均需脾胃化生。但婴幼儿脏腑娇嫩，形气未充，脾常不足，容易被外邪所伤。加之小儿纯阳之体，生长发育迅速，所需的营养物质较多，运化水谷、吸收精微物质的负荷较大，故脾胃的正常运转是小儿健康成长的基本保证。因此，不管是调理小儿亚健康，还是治疗咳嗽、发热、便秘等常见问题，都离不了脾胃，而清补脾和揉板门堪称调理小儿脾胃的“黄金搭档”，具体操作如下：

1.脾经。

定位：拇指指腹（即末节螺纹面）。

操作：旋推或将拇指屈曲，循拇指桡侧缘向指根方向直推为补，即“补脾土”；从指根向指尖方向推为清，名“清脾土”。脾土多用补，少用清。临床多来回推，以补为主，名“清补脾”，有健脾胃、和气血的作用。

2.板门。

定位：小儿手掌大鱼际处。

操作：操作者左手握住小儿的手指，用右手拇指蘸滑石粉，按揉板门穴。按揉时，顺、逆时针皆可；也可使用推法，由拇指指根推向腕横纹可止泻，由腕横纹推向拇指指根能止呕，有健脾和胃、消食化滞的作用。

选取这两个穴位，可解决常见小儿问题，通过推拿调理脾胃，可以增强小儿食欲，达到调理气血、促进消化的作用，从而提高小儿身体素质，增强抵抗力，使孩子少生病、不生病。不过，小儿推拿要求定位准确、力度适中，若在家不便操作，可到正规中医院就诊。（河南省中医院国医健康管理中心 李海红）