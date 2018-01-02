含胸驼背，要补肾健骨

受访专家：广东省名中医 黄宪章

广东省中医院骨关节科副主任医师 杨伟毅

低头、含胸、驼背……脊柱及胸廓变形，不仅外形上让人感觉老态龙钟，更会对心肺造成损害。随着胸廓变形、胸腔容积缩小，呼吸的活动幅度受到限制，肺活量和呼吸的通气量都会受到影响，使人的运动能力大大下降，限制其活动强度、频率。

老人含胸，防重于治

导致胸廓变形的原因，除了长期不当的工作习惯，还有骨质快速流失导致的骨质疏松。黄宪章强调，老年护骨“防重于治”，他认为，“老年人在早期就应该积极预防骨头衰老，尤其是处在围绝经期的妇女，骨质会快速流失，此时就应该重视，积极预防，避免后期骨病的发生。”现有文献报道，自50岁起女性的骨折风险（50 %）超过乳腺癌的发病风险（12 %）。该类骨折好发于椎体、髋部、桡骨远端等松质骨含量较高的部位，可导致畸形、残疾，甚至死亡。

同时，黄老还强调“老年人，要重视日常的自我保护，包括注意打喷嚏、拎重物等，因为骨质疏松后，很小的动作，都可能造成骨折的发生”。所以，在强调补钙的基础上，也要警惕一些不良的生活习惯或可变因素，使因患骨质疏松而骨折的危险性增高，比如，吸烟、酗酒、视力差、长期卧床不活动、体重低、停经后缺乏激素治疗、长期使用皮质激素治疗、缺乏钙剂或维生素Ｄ等等。

补肾健脾护脏腑

《黄帝内经》云：“肾主骨”“开窍于耳，其华在发”。也就是说，肾对骨的生长、发育有密切的关系。但随着年龄增长，又有“女子六七，三阳脉衰于上……七七任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭……男子五八肾气衰……六八阳气衰竭于上……八八天癸竭，精少，肾脏衰……”的说法。即中老年人脏腑逐渐衰退，可以导致一系列骨病变的发生，所以现在许多人讲养生，会强调补肾。但黄老却提出，养生要因地制宜。如岭南人群长期处于湿热环境中，故岭南人湿热体质较多。然而，岭南地区人们喜饮凉茶或冷饮，久而久之，寒凉之品损伤脾阳，导致脾虚湿盛为多，所以日常养生更是不能滋补过甚，要时时注意健脾祛湿。黄宪章强调，岭南人养生，要重视日常饮食规律，食疗保健上也要遵循适度的原则。如果喜欢煲汤，可以适当加入陈皮、砂仁等岭南地区的道地药材，既简单廉价，又可以调理脾胃，达到保健功效。

几个动作强骨骼

前后摆腿。右手扶栏杆或椅背，前后摆动左腿，摆动幅度自己调节，关节韧带好的可以幅度大些，差的就摆动幅度小一点。腿可绷直也可以弯曲，直腿有利于韧带拉伸，屈腿有助于放松筋骨。

椅上压腿。找一个斜坡、台阶或椅子，把一条腿放到椅子上并弯曲；另一条腿自然放在地面，伸直。上身既可以挺直向椅子方向上下压动，也可以侧向椅子上下压动，既能增强腿部力量，又能拉伸腿部韧带。还可以将放在椅子上的腿放到地面上，同样站成弓步进行练习。

半蹲。两脚跟并拢，分开成120度，上身挺直，目视前方，类似芭蕾舞演员的动作，微微下蹲，再站立起来，蹲的时候，上身挺直并始终保持这一姿势，均匀呼吸。锻炼一段时间后，可以加大动作幅度。

弹蹲。在上述半蹲动作的基础上，蹲时全身像弹簧一样上下颤动，能锻炼肌肉，舒活筋骨。（李泽晖）