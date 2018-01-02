养生要会养心态与心境

“目前，中国已经进入老龄化社会，特别是空巢老年人数量的逐渐增多，这时候就需要借助社会力量和专业机构的服务支援。”在恒大集团近日举行的“恒大养生谷”新闻发布会上， 中国工程院院士钟世镇认为，与发达国家相比，我们有不足之处，一是护理方面，二是康复方面，全方位全龄化健康养生养老体系亟待建立，老年人康复护理服务亟待健全。

钟世镇院士生于1925年，如今已是“90后”了，他在会上分享了自己的养生经。他说，人的一生不可能平坦如意，如何保持健康的身心，钟世镇院士谈了三点感受，即坚持运动、乐观的心态与心境及良好的饮食习惯。钟世镇院士说，现在很多老人都愿意住高端养老院，而独生子女家庭在长者养老需求上，也更多需要借助社会力量和专业机构的服务支援。由博鳌恒大国际医院、全国三甲医院以及养生谷配备的恒和医院组成的恒大“医联体”分级诊疗联动系统，正扮演着这个关键角色，能够提供医疗、康复、健康管理等服务。（王宁）