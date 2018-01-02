屏蔽高危献血者不是歧视

1月1日实施的《南京市献血条例》规定，血液采集部门要“屏蔽高危献血者”，公安、司法部门应将高危行为人员名单提供给卫生计生部门，以杜绝血液采集隐患。

“屏蔽高危献血者”的规定一出，立即引发网友热议。一部分人认为，这是确保血液安全需要。另一部分人却认为，“屏蔽高危献血者”不利于个人隐私保护，甚至是对个人隐私的无情践踏。

血液采集是十分特殊的事情。如果血液出了问题，不仅不能救命，反而会害了人。有人说，只要血液采集部门，在采集血液的时候把好关口就可以了。比如，提升血液采集的安全关口，加强献血前的健康检测，不就能将“病毒血液”拦截在采血系统之外了吗？

事实上，血液采集部门是有检测关口的。献血时，血液采集工作人员会首先做一个检查，才会正式采集血液。但是，血液感染的问题还是屡有发生。道理也很简单：其一，高危人群携带的病菌病毒，在检测的时候“还没有显现出来”；其二，街头采血的时候，是“简易化检测”，并不能完全发现问题；其三，一些高危人群故意危害社会。

用血安全必须保障，不能让无辜者被感染。这时，公安、司法部门将高危献血者名单通过信息平台提供给卫生计生部门，就显得有必要了。在遇到这些人献血的时候，可以实现精准屏蔽。

“屏蔽高危献血者”不是歧视，而是安全需要。