上班玩直播，该反思的不止护士

江西省万年县人民医院一名穿着护士服的女子，上班时间用手机在某直播平台玩直播，频频与网友互动，引发了网友的质疑和声讨。记者联系万年县人民医院，一位吴姓院长确认此事属实。“至于如何处理，要等元旦假期结束后医院才会进行讨论。”（1月1日中国江西网）

护士上班时间玩直播，其个人确实有着很大的责任，必须受到相应处罚。然而，针对这一事件，该反思的不止护士一人，这与医院管理不善和直播平台监管不力也有很大关系。

护士上班时间的工作状态，关系到医院的形象和服务质量，医院必须严格管理。如果医院日常管理不严，类似上班玩直播的现象就难以禁绝。因此，医院要按照严格的工作制度规范，对上班玩直播等违规行为及时制止，并给予严厉处罚，才能从根本上遏制此类现象再次发生。

再者，直播平台不能一味追求经济效益，不履行必要的审查和监管义务，不管什么直播都一律放行，这是极不负责任的。如果直播平台能及时发现护士上班玩直播的不当行为，并立即关闭其直播，也就不会造成较大的社会影响。直播平台不仅要对违法违规的直播行为进行严格约束，还应进行实时监控和接受投诉，才能有效保障网上直播行为的健康和安全。

治理类似护士上班玩直播的行为，需多方反思才有良效。此外，政府监管部门也应加大对直播平台的管理和监督力度，进一步规范和约束直播平台的经营行为。唯有如此，欲“博出位”成为网红的不正常现象才能杜绝。