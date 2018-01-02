北京顺义开展美容美发机构化妆品专项整治

记者日前从北京市顺义区食品药品监管局了解到， 2017年7月至11月，该局开展了美容美发机构化妆品专项整治行动，规范了辖区美容美发机构化妆品经营使用秩序，营造了放心安全的化妆品消费环境。

在专项整治行动中，执法人员重点检查了化妆品来源、包装、标识以及产品合法性，美容美发单位化妆品索证索票、进货查验和购货台账制度执行情况是否到位，供货商经营主体是否合格，证照是否齐全。检查过程中，执法人员现场填写检查笔录，下发《美容美发行业化妆品监管告知书》，督促企业增强主体责任意识。

此次专项整治，顺义区食药监管局共出动执法人员1270人次，检查美容美发机构635家次，检查化妆品2814盒（瓶），未发现违法违规行为。下一步，顺义区局将继续加大对美容美发机构化妆品经营和使用单位的监督检查力度，梳理和健全美容美发机构档案，严厉打击各类违法行为，维护消费者权益，确保化妆品市场秩序健康有序。