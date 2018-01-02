多家器械企业主动召回相关产品

近日，国家食品药品监管总局发布信息，史塞克（北京）医疗器械有限公司等多家企业主动召回其生产或代理的医疗器械产品。

史塞克（北京）医疗器械有限公司报告，由于该公司代理的导引导管某些批次的Guider Softip 7F及8F导引导管，在有效期内产品可能面临质量降低的风险，生产商Boston Scientific Corporation对该导引导管［国食药监械（进）字2014第3661902号］主动召回。召回级别为一级。

罗氏诊断产品（上海）有限公司报告，对模块化生化免疫分析系统［国械注进20173406307、国食药监械（进）字2011第3401355号］和全自动生化免疫分析仪（国械注进20153401247号）主动召回。召回级别为二级。

强生（上海）医疗器材有限公司报告，生产商The Anspach Effort,Inc.对其代理的气动骨组织手术设备（国械注进20152543543）主动召回。召回级别为二级。

波科国际医疗贸易（上海）有限公司报告，对自扩张型支架系统［国食药监械（进）字2014第3463843号］主动召回。召回级别为二级。

上海迈思强医疗器械有限公司报告，对一次性使用圆形吻合器（国械注进20172652054）主动召回。召回级别为二级。

美敦力（上海）管理有限公司报告，对可调控型导管鞘（国械注进20153772565）主动召回。召回级别为二级。

迈柯唯（上海）医疗设备有限公司报告，对集成式膜式氧合器和动脉过滤器及静脉贮血器（国械注进20163454677）主动召回。召回级别为二级。

捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司报告，对髋关节手术工具包（国械备20151731号）、创伤手术器械包（国械备20151190号）主动召回。召回级别为二级。

深圳迈瑞科技有限公司报告，对其生产的输液泵（粤械注准20142540188号）主动召回。召回级别为二级。