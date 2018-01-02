浙江实行大病保险市级统筹 特殊药品逐步纳入支付范围

为了进一步减轻大病患者医疗费用负担，浙江省人社厅等五部门决定，自２０１８年１月１日起全面实行大病保险市级统筹，同时适当提高支付比例，完善特殊药品管理，建立贫困人群大病保障倾斜机制。

根据浙江省人社厅等部门的新政策，大病保险起付标准以上的合规医疗费用，由大病保险基金和个人分担。大病保险合规医疗费用最低支付比例原则上不低于６０％。各设区市根据大病患者医疗费用支出结构、大病保险基金承受能力，合理设置大病保险分段支付比例。

其中，合规医疗费用是指在一个结算年度内，参保人员发生的住院和规定（特殊）病种门诊费用中按规定需由个人支付的自理、自付费用，以及使用浙江省大病保险特殊药品的费用。

浙江省人社厅等部门指出，根据大病疾病谱变化情况，结合大病保险基金承受能力，通过竞争性公开谈判，将大病治疗必需、临床疗效明确、群众需求较强、治疗费用较高的特殊药品，逐步纳入大病保险支付范围。

同时，对贫困人群起付标准内医疗费用给予适当补助。贫困人群大病患者在县域内医疗机构住院，实行先诊疗后付费。（记者岳德亮）