打造冷链物流公共平台 保障医药食品流通安全

“不合格药品中17.03％是在药品运输、配送过程中造成的，医药物流已经成为影响药品质量安全的最薄弱环节。”随着社会发展，如何保障老百姓“舌尖上的安全”，让群众吃上放心食物、用上安全药品已经成为重大民生话题。从事医药行业多年的市政协委员申志华在接受长沙晚报记者采访时说，如何建设完善可靠、规范管理的药品食品冷链物流，全面保障全市冷藏药品食品质量，已成为我市生物医药产业发展和冷链物流面临的重要课题。

【场外速记】 2016年3月18日，山东警方破获一起特大非法疫苗案件，涉案人员庞某、孙某非法购进25种儿童、成人用二类疫苗，未经严格冷链存储运输销往全国18个省份。

此消息一经传出，在全社会引起了广泛关注。“那些非法贩卖问题疫苗的人难道没有孩子吗？他们从不考虑这样做会闹出人命吗？”长沙一名新手妈妈前不久自费给一岁多的孩子接种了七价肺炎疫苗（二类疫苗），虽然该疫苗不在涉案的二类疫苗之列，但这位妈妈依然心有余悸，于是在朋友圈发出如此质问。

疫苗是人类对抗传染性疾病的重要手段，而绝大多数疫苗对热是十分敏感的，因此无法在高温下保存，必须依靠冷链系统在低温条件下保持活性。

对于未经严格冷链存储运输的非法疫苗，有医学专家评论，“这是在杀人”。据了解，接种未经2℃-8℃存储冷链运输的疫苗，首要风险是无效免疫，例如狂犬病这类致命性传染病，本可通过接种疫苗免疫来避免死亡，但接种问题疫苗导致免疫无效，接种者可能会感染发病死亡。

【深度解码】 药品（包括含有特殊温度要求的食品）是特殊商品，在运输、仓储、配送全过程对温度、湿度和光照都有严格要求，否则会使产品失效、变质，甚至变成毒品。

申志华在深入调研中发现，近年来，多起引发社会广泛关注的药品安全公共卫生事件，流通领域出现问题比重较大。有研究数据表明，不合格药品中17.03％是在药品运输、配送过程中造成的，医药物流已经成为影响药品质量安全的薄弱环节。

“目前，长沙医药食品冷链发展的障碍是医药食品冷链的上游、中间环节和下游没有很好地衔接起来，尚未形成完整的冷冻冷藏链，从起始点到消费点的流动储存效率和效益无法得到控制与整合。”申志华还认为，由于冷链物流服务标准、行业标准的缺失，造成了冷链物流企业规模小、技术设备落后。部分企业设备陈旧，技术力量分散，服务网络和信息系统不健全，对冷链物流的发展缺乏全局观念和整体意识，专业知识匮乏。

【对策建议】 “首要的是充分发挥政府职能作用，完善标准体系。”申志华建议，长沙应尽快制定严格的市场准入制度和公平的市场竞争准则；加快冷链物流的基础设施建设；加强政府、行业组织和企业合作，出台鼓励措施，共同推动医药冷链物流的发展。

“目前长沙医药冷链物流亟须在物联网核心关键技术、应用服务和产业化等方面取得突破。”在技术创新层面，申志华建议，鼓励企业将物联网技术应用在医药食品冷链物流，建立冷链物流供应链管理系统，对冷链药品食品储存、运输等全程、自动监控，确保物流信息准确及时传递，有效消除制造厂商、终端用户、食品卫生监管部门、第三方物流等方面的信息孤岛。

此外，还可以通过搭建公共服务平台，大力发展第三方冷链物流。申志华从冷链物流行业的发展趋势、市场的需求导向以及企业长期发展判断，专业的第三方冷链物流企业是未来参与冷链物流市场竞争的主体。政府相关职能部门要进一步加强引导，通过在行业内选择实力强劲、技术先进、具有一定社会影响力的冷链物流服务企业，打造长沙市医药食品冷链物流公共服务平台，推动冷链物流行业整体优化升级，服务我市经济社会发展。