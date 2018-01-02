结肠镜检查是指将肠镜从肛门进入插至回盲部，从黏膜的角度观察结直肠病变的检查方法。结肠镜可以看到肠道内部粘膜的微小变化，也可以通过结肠镜取出肠道内部的组织，做病理检查以明确诊断。

出现哪些情况是需要考虑做肠镜检查的呢？

第一、有下消化道症状。比如慢性腹泻，长期进行性便秘，大便习惯的改变，腹痛腹胀等诊断不明确的患者。

第二、不明确原因的贫血和消瘦的患者。

第三、原因未明的便血或持续大便潜血阳性的患者。

第四、其他影像学检查怀疑有结肠病变或病变不能确定性质的患者，应考虑结肠镜检查。

大肠癌高危人群也需要定期做肠镜检查

大肠癌高危人群包括大便潜血阳性的患者，一级亲属有大肠癌病史，本人有癌症病史，长期吸烟或肥胖 或者存在慢性阑尾炎或阑尾切除史，慢性胆囊炎或胆囊切除史，还有就是长期的精神紧张、压抑等人群。

如果这些因素都没有，是不是就不用做结肠镜检查？

还有一点容易被忽略但是很关键就是遗传因素

比如说有明确的结肠病史或家族史

比如溃疡性结肠炎 结肠的息肉

结肠癌术后以及家族性息肉等病病史的

应尽早或者定期做结肠镜检查

是不是所有人都需要做肠镜？

当然不是。在我国大肠癌的发病率从50岁后开始明显上升，70~80岁达到高峰。所以建议50岁后应该定期做结肠镜的检查。

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(责编：王亚微、赵娟)