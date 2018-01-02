连续工作超18小时　晋中好医生倒在岗位上

2017年12月30日7时16分，经多方抢救，晋中市榆次区人民医院呼吸科副主任赵变香因蛛网膜下腔出血，离开了她深爱的岗位。

赵变香是晋中市榆次区人民医院呼吸科副主任、年仅43岁。2017年12月28日18时，赵变香来到医院上夜班。12月29日12时，看完一上午的门诊后，她又到病房查看。此时，她已持续工作18小时。

“12时30分左右，赵变香到505病房，为一名脑梗病人检查，就在她向病人询问病情时，她突然倒在了病床前……”29日19时，榆次区人民医院的医护人员给本报记者发来微信。

“为赵大姐加油，孩子、家人和医院的兄弟姐妹们都在祈愿你平安！”“变香，我的好妹子，你一定要挺住！”“变姐，你是好样的，再难的路，你也一定能走过来……”微信朋友圈内，医院同事们的祈福和祝愿，让人看到眼睛发湿。5小时、10小时、15小时过去了，在ICU门口等待的赵变香的同事们仍旧没等来医生那句“病人已脱离危险”的话语。

19时34分，CT结果出来了——“蛛网膜下腔出血”。“啊！脑出血！”尽管见惯了生离死别、见多了危在旦夕，榆次区人民医院的医护人员听到检查结果时，还是为赵变香担心起来。

祝福和祈愿在全院的同事间传递着，很多已经回家享受假日的医护人员，听说赵变香的事后，又纷纷赶回去，照看病人、祈福同事。她年过八旬的父母来到重症室，看到女儿的刹那，更是悲痛地瘫倒在病床前。一次次的抢救，一次次的会诊，医院还专门从太原请了相关专家，但ICU内，还是没有好消息传出。

21时30分，医护人员抢救赵变香的几张照片被现场的同事们传到了朋友圈。看到赵变香仍在接受抢救，关心她的同事们又在心中多了一丝安慰——他们知道，“只要没有最坏的消息，就是好消息”。

2017年12月30日7时16分，新年元旦的第一天假日，晋中市榆次区人民医院的医护人员们、赵变香的家人，还是不得不接受一个痛心的消息：赵变香走了！

“你怎么就走了，赵大姐！”“一路走好，愿天堂没有加班，没有劳累！”“变走了，我的战友、我的姐妹一路走好”……微信朋友圈里，人们留下了对赵变香的无尽哀思。

赵变香走了，带着她对病人们的牵挂，带着众多同事对她的祈愿。微信群里、朋友圈内，赵变香的同事和朋友们，纷纷发送蜡烛、双手合十的图片，希望她一路走好，同时也祈愿她在“另一个世界不再劳累”。

赵变香持续工作18个小时，倒在岗位上的事迹传来，网友们寄托哀思、祈愿好人走好的同时，也提出关注病人、关注猝死、关注医护人员劳累和压力问题。缺少休息、生活不规律、紧张的医患关系等，人们纷纷呼吁，医护人员在救护他人、保护病弱的同时，“也要做好自我保护，照顾好自己的身体”。