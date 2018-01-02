手机放枕边增加脑癌风险

美国全国广播公司新闻网最近刊登的一项调查发现，至少44%的手机用户睡觉时喜欢将手机放在枕边。而多项科学研究告诫人们，此类不良习惯容易导致手机辐射伤及大脑和人体其他器官，甚至可能增加脑癌等疾病风险。

美国科罗拉多大学公共卫生学院院长、手机辐射研究专家乔纳森·萨米特博士近日的一篇论文指出，尽管理论上说手机不至于导致癌症，但统计数据表明，手机放枕边等行为有害健康。他说：“手机辐射属于能量较低的‘非电离辐射’，不属于会破坏DNA并可能致癌的‘电离辐射’。但是暴露于这种辐射环境，大脑功能容易受损，我们认为，长期将手机放在枕边会增加罹患脑癌的风险。”

美国加州大学伯克利分校公共卫生学院家庭与社区健康中心主任乔尔·莫斯克威茨博士表示，将手机放在孩子的枕边更容易伤害大脑。手机发出的蓝光和辐射都会抑制褪黑激素分泌，扰乱正常睡眠，长期如此同样会损伤大脑正常功能。专家主张，谨慎没有害处，预防胜于治疗。 （徐 澄）