男人得流感，症状更严重

在国外，当一名男性因感冒或流感诉苦抱怨时，常会被人戏称为“男流感”，以形容他们患上感冒时的脆弱表现。最近，加拿大一项新的研究综述表明，男性因呼吸道病毒患上流感时，症状的确比女性患者更严重。

加拿大纽芬兰纪念大学卫生科学中心家庭医学临床助理教授凯尔·休通过分析相关科研文献，发现证据表明，男性的免疫系统比女性弱。在碰到常见的病毒性呼吸道感染时，男性更容易感染这些病毒，且症状更严重，患病时间更长，甚至比女性更易因此住院或死于流感。此外，与男性相比，女性对流感病毒的免疫反应更强，这意味着注射疫苗后，女性体内会产生更高水平的抗体。该研究报告发表于最近一期《英国医学杂志》特刊上。

凯尔·休说：“男性和女性在生理上有诸多差异，对感冒和流感病毒的反应有所不同也很正常。我们认为，雌性激素可以对病毒起到一定的防护作用，使女性体内较易产生对呼吸道系统病毒的免疫反应。”他表示，大多数情况下，男性并未夸大自己的感冒症状。未来科学家们可能会针对不同性别进一步研究不同的流感治疗方法。（瑞 秋）