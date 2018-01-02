呼吸方法不当 易致嗓音疾病

14岁的茵茵跟随国内著名的京剧演员学习青衣演唱，一段时间后老师发现孩子出现气短、破音，甚至持续性哑音现象。在哈尔滨市第四医院耳鼻咽喉科就诊时，专家发现，茵茵深呼吸时习惯性地表现为耸肩、收腹的动作，而不是应该运用的“气沉丹田”式的呼吸法。电子喉镜检查见，茵茵的双声带还伴有结节、声门闭合不良等疾病体征。后来，医生帮助她进行腹式呼吸发声训练，之后逐步过渡到胸腹联合呼吸法，小茵茵的嗓子开始好起来了，唱起京戏也如行云流水了。

人的呼吸类型分为三种

“呼吸是人体发声的动力，不仅是歌唱艺术的基础，也是高频次、高强度用声的重要保障。发声方法正确与否，取决于呼吸方式是否科学。”哈尔滨市第四医院耳鼻咽喉科主任医师张丽萍介绍说，在医院嗓音病门诊中，经常遇到许多像茵茵一样气短、嗓子沙哑或失声症状的患者，检查发现都有不同程度的声带器质性改变。进一步全面诊查证实，往往是呼吸的方式方法有问题。

中医认为，气者音之帅也。没有气息，声带就不能颤动发声，而只靠声带发出声音是不够的。嗓音之所以富于弹性、耐久，与源源不断地供给声带的气流有直接关系。张丽萍介绍说，人的呼吸类型分为胸式呼吸、腹式呼吸和胸腹联合呼吸。古代声乐理论中，有“气动则声发”的描述。很多人声带出了毛病，如声带小结、声带息肉等，往往是只会胸式呼吸，却不懂得如何结合腹式呼吸，也就是人们常说的用肚子参与呼吸，没有采用胸腹联合呼吸之法。

胸式呼吸不利于肺部健康

张丽萍说，胸式呼吸，也叫肋式呼吸法、横式呼吸法，这种呼吸法单靠肋骨的侧向扩张来吸气，用肋间外肌上举肋骨以扩大胸廓。吸气时双肩上抬，气息吸得浅，因此又称为肩式呼吸法、锁骨式呼吸法或高胸式呼吸法等。张丽萍解释说，胸式呼吸时，只有肺的上半部肺泡在工作，占全肺五分之一的中下肺叶的肺泡却在“休息”。长此以往，中下肺叶得不到锻炼，长期废用，则易使肺叶老化，弹性减退，呼吸功能变差，无法获得充足的氧气，满足不了各组织器官对氧分的需求，继而影响机体的新陈代谢，导致抵抗力下降，罹患呼吸道疾病，尤其是秋冬季节，更容易使老年人因偶感风寒而酿成肺炎。肺的退行性疾病大多侵犯老年人的中下肺叶，这与胸式呼吸长期造成的中下肺叶废用关系密切。

张丽萍指出,大多数人，特别是女性，大都采用胸式呼吸，只是肋骨上下运动及胸部微微扩张，大量肺底部的肺泡没有经过彻底的扩张与收缩，得不到很好的锻炼。这样氧气就不能充分地被输送到身体的各个部位；时间长了，身体的各个器官就会产生不同程度的缺氧状况，很多慢性疾病就因此而生。

腹式呼吸称得上健肺佳法

与胸式呼吸相比，腹式呼吸则是让横膈膜上下移动。由于吸气时横膈膜会下降，把脏器挤到下方，因此肚子会膨胀，而非胸部膨胀。为此，吐气时横膈膜将会比平常上升，可以保证深度呼吸，吐出较多停滞在肺底部的二氧化碳。

张丽萍认为，腹式深呼吸是健肺的好方法，不仅弥补了胸式呼吸的缺陷，且可使中下肺叶的肺泡在换气中得到强化，从而延缓老化，保持良好弹性，防止肺的纤维化。做腹式深呼吸运动，有助于机体获得充足的氧气，也能满足大脑对氧的需求，使精力充沛。不仅如此，腹式呼吸运动对胃肠道也有极好的调节功效。

可能有人会有疑问，肚子能参与呼吸？张丽萍的回答是肯定的。腹式呼吸既是一种更为省力有效的呼吸方式，同时发出的声音会比较持久、立体以及有弹性，并且会产生更好的共鸣，扩大声音强度，使声音获得穿透力，且能减轻喉部的疲劳，预防损伤。

学习腹式呼吸要科学得法

那么，如何能学好腹式呼吸呢？张丽萍建议采取仰卧位或舒适的冥想坐姿，放松全身。观察自然呼吸一段时间。将右手放在腹部肚脐处，左手放于胸部。吸气时，最大限度地向外扩张腹部，胸部保持不动。呼气时，最大限度地向内收缩腹部，胸部保持不动。循环往复，保持每一次呼吸的节奏一致。细心体会腹部的一起一落。经过一段时间的练习之后，就可以将手拿开，只是用意识关注呼吸过程即可。呼吸过程不要紧张也不要刻意勉强，如果是初学者，就更应该注意练习的过程和对身体的影响。吸气时，感觉气息开始经过鼻腔、喉咙，之后充分地集中于肺部，当肺部容积逐渐增大，而保持胸廓不动，就会迫使横膈膜下沉，同时腹部略向外鼓起；呼气向内收回腹部，横膈膜向上提升，使大量浊气呼出体外。把腹部当皮球，用鼻吸气使腹部隆起，略停一两秒后，经口呼出至腹壁下陷。每分钟大约有五六次即可。一般每日2次，在城市可选在上午10时和下午4时，每次约10分钟。

腹式呼吸的关键是，无论是吸还是呼都要尽量达到“极限”量，即吸到不能再吸，呼到不能再呼为度；同理，腹部也要相应收缩与胀大到极点，争取每口气似直达下丹田则更好。

逐步练就胸腹联合呼吸法

张丽萍指出，腹式呼吸对生命活动极为重要。因腹腔内承载着除心、脑、肺之外的全部脏器，包括消化、造血、生殖、泌尿、内分泌系统及淋巴系统的一部分，并拥有大量的血管和神经。由此可见，加强腹式呼吸训练、增进腹腔运动参与呼吸运动，是非常必要的。腹式呼吸的好处还在于通过腹腔压力的改变，使胸廓容积增大，胸腔负压增高，上下腔静脉压力下降，血液回流加速。由于腹腔压力的规律性增减，腹内脏器活动增强，得以改善消化道的血液循环，增强消化道的消化吸收功能，刺激肠蠕动，防止便秘，加速毒素排出，减少自体中毒，最终达到减慢衰老的目的。腹式呼吸还包括盆腔运动，即在支配腹部作大呼吸运动的同时，还能配合收肛及舒肛运动以及缩腹上举，促使盆腔血流。

训练腹式呼吸无论在跑、走、坐、卧，还是工间课余时皆可进行，且方便易行，如每日坚持下去，对消除腹部脂肪、排除腹部废物、改善腹部血运、促进腹部及盆腔脏器的活动等皆有重要意义。张丽萍强调指出，在形成自如的腹式呼吸基础上，逐步练就娴熟的胸腹联合呼吸法，对预防嗓音疾病，尤其是对职业用声者的嗓音功能，有着极其重要的保驾护航作用。