乳腺癌患者不能随意接受按摩

近期微信公众号“丁香医生”发布了一篇文章《被乳房按摩害惨的中国女人》，引起了大家的热烈讨论。文章主要表达了6个观点：乳腺炎不可以推拿；乳腺恶性肿瘤不可以推拿；乳腺纤维瘤不可以推拿；乳腺增生不可以推拿；丰胸不可以推拿；早积乳推拿会导致乳腺脓肿。对此，广东省人民医院乳腺科主任、乳腺科学科带头人、卫计委合理用药专家委员会教授廖宁表示，正常的女性乳房按摩本身是不会有问题的，但如果使用的按摩油产品来源不明，含有雌激素，则可能会增加患乳腺癌的风险。

晚期乳腺癌患者生存率低

近年来乳腺癌已成为严重威胁女性生命健康的常见疾病之一。中国乳腺癌患者中，5%~10%的患者诊断时已经是乳腺癌晚期，3%~10%的患者在确诊时已有远处转移，早期患者中30%~40%可发展为不可治愈的晚期乳腺癌。晚期患者自确诊后的中位生存期为2~3年，仅5%~10%的患者生存期超过5年。而乳腺癌一旦出现转移，5 年存活率仅为24%，且多数无法治愈。

“对早期乳腺癌患者而言，治疗目标是最大可能地达到治愈。而对于晚期患者而言，治疗目标则主要是缓解症状，提高生活质量，延长生存期。”廖宁说。

慢病理念治疗晚期乳腺癌

“对于晚期乳腺癌，我们提出了‘慢性病’和‘维持化疗’的理念，临床上提出与‘慢性病’治疗目标更为一致的治疗模式，即‘晚期乳腺癌全程管理治疗模式’”。廖宁表示，对于适合化疗的患者，晚期乳腺癌一线化疗6~8周期治疗有效达到疾病控制后，会采取有效维持治疗，延缓复发，取代原有“停止化疗，等待复发”的治疗模式，使用“细水长流”的治疗策略，达到“延年益寿”的治疗目的。

晚期乳腺癌治疗多采用连续性维持治疗，一般在联合化疗有效后，继续使用其中一种有效药物进行维持治疗。由于抗肿瘤治疗是长期的，患者的依从性是药物发挥作用的基础，因而维持化疗的理想选择，应是单药治疗有效、相对低毒、便于长期使用的药物，如口服化疗药物等。

癌症患者不能随意接受按摩

肿瘤患者，特别是晚期的恶性肿瘤患者，因肿瘤转移，常常会感到剧烈的疼痛，觉得浑身难受。有的家属看见病人这么痛苦，就喜欢给患者按摩，或者请按摩师按摩，认为这样可减轻患者的痛苦。对此，廖宁表示，千万别给癌症患者随便按摩。虽然没有证据显示按摩或推拿可促使癌灶扩散，但按摩并不能有助于杀灭癌细胞。与此同时，此举却可能具有危害性，尤其是对晚期已发生骨转移的患者来说，他们的骨头脆弱，很轻的力度就有可能发生骨折。如果患者已发生潜在的骨转移却未被发现，对于一般人能耐受的按摩或推拿，对肿瘤患者来说，就很可能会导致骨折，造成不必要的痛苦。“建议乳腺癌患者不要随意接受按摩。健康女性正常的乳房按摩本身是不会有问题的，但要注意使用合格的按摩产品，如果使用的按摩油产品来源不明，含有雌激素，则可能会增加患乳腺癌的风险。”廖宁说。

定期筛查早发现治愈率高

对于乳腺癌患者来说，越早发现治疗效果越好。因此，廖宁建议女性朋友每年到正规医院做一次乳腺专项检查。“女性25岁后应定期进行乳腺检查，40岁后则要每年进行钼靶检查，以便能够早期发现肿瘤，进而采取有效的治疗措施。”此外，健康的饮食习惯和适量的运动也可以预防乳腺癌。平时可以饮用咖啡、绿茶，补充维生素D和A；减少脂肪，避免腹部胖起来。