包包，你经常喝酒吗？作为一个小酒鬼，我有事没事都爱整两口。虽然爱喝酒，但我的酒量不好，经常一喝就醉。最重要的是，喝醉了以后嘴里还没“把门的”，该说的不该说的都说，因此得罪了不少人。朋友们都说我是“酒后吐真言”。不过我很怀疑“酒后吐真言”有科学依据吗？

虽然我不喝酒，但是也经常听人们说“酒壮怂人胆”“酒后吐真言”，不过事实真的是这样吗？这样的俗语背后到底有没有科学道理，也着实让我很困惑。为此，我请来了北京大学神经科学研究所研究员伊鸣，让我们一起来听听专业人士怎么说吧。

酒精，也就是乙醇分子，需要结合某些受体蛋白改变神经细胞活动，进而影响相应的行为。当少量饮酒时，体内乙醇含量相对较低，会优先结合对它最敏感的一些受体，如抑制性的含有delta亚基的GABAA受体。这一类型受体主要分布于小脑、丘脑和海马的齿状回。乙醇与小脑中的这一受体结合，会影响运动功能，产生运动不协调；与丘脑中的该受体结合，会影响感觉功能，造成反应迟钝；与齿状回中的该受体结合，则会影响认知能力，引起记忆和认知障碍。

随着饮酒量的增加，人体内乙醇含量浓度增高，则会进一步通过结合其他受体，如多巴胺受体等，引起更广泛的作用。“酒后吐真言”即是这一阶段，皮层和皮层下脑区都会受到影响。尤其是海马与前额叶皮层，参与注意、判断、控制等功能的部分。所以，酒后吐的不一定是“真言”，而是类似于“失控”的表现。