吃好这5种食物 远离肠胃疾病困扰

【环球网综合报道】每到年底，各种聚会纷至沓来，免不了会摄取大量高热量食物和酒水，但这对我们身体的肠胃和肝脏却会造成很大负担。韩国kormedi网站介绍了5种有益肠胃健康的5种食物。

韩国的胃癌患病率在世界范围内排名较高。在胃癌的致病因子中，相比于受遗传影响，受生活环境的影响更为重要。因此，有必要在日常生活中养成良好的作息及饮食习惯。

在日常生活中应尽量避免偏咸或烤焦的食物。因为这两类食物都会刺激肠胃，加大发病几率。世界癌症研究基金的一项研究发现，只要保证每天的食盐摄入控制在建议摄入量(5g)以内，就可以降低14%的患病几率。除了需要忌口的食物，还有些食物是有助于肠胃健康的，下面就介绍5种健康食品，为我们的肠胃健康保驾护航。

1.香蕉

香蕉不仅有助于消化，还不会对肠胃造成负担。另外由于香蕉含有能够调节肠道蠕动的果胶成分，对于保持肠胃健康很有帮助。

2.大蒜

大蒜的主要成分是蒜素，能够刺激肠胃，促进消化，同时有助于对营养元素维他命B的有效吸收。另外，大蒜还含有烯、硒等抗癌成分，可以有效抑制癌症，延缓癌症恶化。

3.食醋

食醋能够促进人体唾液及胃液的分泌，进而促进消化吸收。食醋含有草酸、柠檬酸、氨基酸、琥珀酸等60余种有机酸成分，是名副其实的营养剂。同时，食醋有助于人体吸收矿物质及维他命等各类营养素，所以又是促进剂。

4.卷心菜

卷心菜含有维他命U，而维他命U具有抗溃疡的功能，与蛋白质结合，可以有效保护受到损伤的胃壁，治疗溃疡，增强细胞韧性。另外，卷心菜中还含有丰富的植物纤维及钾元素，有助于肠胃活动。经常食用卷心菜，可以保护胃黏膜，自然可以预防胃炎和胃溃疡，远离胃癌。

5.玉米

玉米能够使肠胃更加牢固。玉米可以与消化酶作用，促进消化液的分泌，增进食欲及消化，促进肠胃蠕动。因此，玉米有助于通便，同时也有助于肠胃内部有益菌群的正常工作。(实习编译：张坤 审稿：李婷婷)