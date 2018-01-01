手脚冰凉，盲目温补反受害

天气逐渐转凉，很多人都会手脚冰凉，即使喝热水、多穿衣服，也依然暖不起来。这在女性、老人和体弱者中更为常见。人们大多认为手脚冰凉是“寒”造成的，于是选择吃牛羊肉、辣椒、生姜、桂圆等辛热之品来温补。有些人吃完会感到身体热乎乎的，手脚也不那么凉了，有些人却可能适得其反。

中医认为，手脚冰凉属“肢厥”范畴。《伤寒论》云：“凡厥者，阴阳气不相顺接，便为厥。”由此可见，肢厥是由于阴阳之气失去平衡、不能相互贯通，导致阳气不能正常布达温煦所致。而肢厥也有寒热之分，不是所有的手脚冰凉都是阳虚惹的祸，我们要辨证施治，不可盲目温补。

寒证造成的手脚冰凉是因为人体内寒气过剩、阳气衰微，寒气凝滞于经脉，致使气血运行受阻，不能达到四肢末端。因此，除了手脚发凉之外，还常常出现恶寒蜷卧、面色苍白、腹痛下利、呕吐不渴、舌苔白滑、脉微细等证。防治可用四逆汤温中散寒。方中生附子是大热之品，其性走而不守，能通行十二经，温壮元阳，回阳救逆；干姜性热、味辛，入心、脾、胃、肺经，其性守而不走，温中散寒，助阳通脉；炙甘草既可以益气补中，治虚寒之本，也能缓和干姜、附子峻烈的药性，调和诸药。

热厥，即因为邪热深伏于身体、闭阻阳气，导致阳气不能外达四肢而导致的手足逆冷。除了手足冰冷，还常常会感到喜冷饮而恶热，伴烦渴口干、小便黄赤，舌质红，苔黄燥，脉洪大有力。通常发热在前，手足厥冷在后；厥为标，热为本，也就是真热在里，隔寒于外的真热假寒证。此时，应使用白虎汤清里透热。方中石膏性大寒，味辛、甘，擅长清热，以制阳明内盛之热，并能止渴除烦；知母性寒，味苦，质润，能助石膏以清热生津；粳米、炙甘草和中益胃，并可防止石膏和知母的大寒之性伤身，诸药配伍，便能帮助患者清热、除烦，生津止渴，邪热内盛所导致的四肢逆冷就会自然解除。▲