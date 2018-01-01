又双叒叕上火了？五步教你做自己的“消防员”

一到冬天就总是上火!天气干冷，室内暖气很足，很多人的身体就“起火”了。嘴角起泡、嗓子干痛，稍微吃点辛辣刺激的东西，大便干结、便秘等各种情况就会找上门来……

“灭火”讲究对症下药

其实从中医角度来看，“上火分为多种，有心火、肺火、肝火和胃火等，又分实火和虚火两类。”银川市第一人民医院中医科王晓丽医生介绍，对付虚火，只需日常饮食多加调理，症状便可消失;对付实火则需吃药。总之，“灭火”需要对症才能有效。

1.多吃百合灭心火

灼热等症状;儿童表现为多动、不安等，这些都属于虚火。 应对心火，可以服用滋阴降火药物之外，饮食上应多食酸枣、百合等补养心肾之品。

我们经常会说“心里有火”，指的就是心火。心脏在中医五行中属火，掌管血脉运行。到了春季，更年期女性或老年人易情绪波动，失眠多梦，心情烦躁，导致出现口舌糜烂、尿黄灼热等症状;儿童表现为多动、不安等，这些都属于虚火。

应对心火，可以服用滋阴降火药物之外，饮食上应多食酸枣、百合等补养心肾之品。

2.适当运动灭肺火

民间有种说法，咳嗽是因为肺里有火。情绪不稳定、两眼干涩、咳无痰、潮热盗汗、手足心热、失眠、舌红等，都是肺火的表现，也属于虚火。 想要灭肺火，可以多喝水，多吃蔬菜水果，如木瓜、梨、萝卜等。此外，要适当运动锻炼。

3.多喝菊花茶清肝火

肝火旺盛时，眼睛肿痛发涩，血压也容易出现波动，如果同时有烦躁易怒、口苦便干等症状，多属实火，可喝决明子茶、野菊花茶进行调理;如果同时有脚心发热症状，多属虚火，可用枸杞或杭白菊泡水喝。

4.多吃银耳除胃火

牙龈肿痛、口干便干、口臭严重等症状，可能是胃实火所致，可将西瓜皮的白色部分切成丝，拌上盐来吃。还可以尝试多吃凉拌的海带或紫菜等食物。如果胃里总像没吃饱一样，有点隐隐的疼痛，可能是胃虚火，可以多吃木瓜或银耳等食物。

5.穴位按摩也能灭火

肝经从脚而生，沿腿内侧一直上延，络属肝胆，之后再途经上颚、眼上至头，轻则导致口干舌燥，重则引起口腔溃疡、结膜充血、头痛头晕等不适。因此，降肝火还需从下入手。

败肝火可以从脚上的太冲穴和行间穴下手。临睡前或者闲暇时交替按揉太冲穴和行间穴，用力以适度微痛为宜，循序渐进，按压后喝少量的温水以便排泄，不出三天，肝火便会败下阵来。

如果口腔上火很严重，伴有牙痛、咽喉痛、头痛等诸多不适，除了按压脚上两个清火穴以外，还可以配合按压手上的合谷穴，也可以起到清火祛疾的功效。

六步做自己的“消防员”

台湾《康健》杂志推荐了六种有效“灭火”方法，一起学学吧。

一、量腰围穿好“防护服”

肥胖是身体发炎的关键推手，美国饮食协会发言人珍妮莫罗指出，只要超过标准体重9公斤，身体就处于“促发炎”状态。

小贴士：内脏脂肪囤积直接反映在腰围的变化上，随时盯紧腰围可做为对抗发炎的工具，就像给自己穿上了灭火“防护服”：男士要保持在90厘米以下，女士80厘米以下。

二、好睡眠是“高压水枪”

充足的睡眠是抵御发炎最好的武器。台大医院小儿风湿免疫科主任江伯伦指出，经过一整天活动，身体累积的许多自由基持续伤害组织细胞，必须借助睡眠减缓新陈代谢缓解发炎。

小贴士：正常作息、充足睡眠是最佳免疫处方，医生建议晚间11点前睡觉最好。

三、“呼吸器”滤空气

空气污染和心脏病、过敏等发炎相关症状有关。生活中最主要的污染来自城市空气污染和燃气炉的使用。可在睡觉时使用空气清洁机，以确保每天近三分之一的时间能呼吸到干净空气。将燃气热水器或燃气灶改成使用电能的电热水器等。

小贴士：切忌抽烟和吸二手烟，避免有害空气入侵。

四、牙线是“防火门”

牙龈疾病是高度发炎现象，患有牙周病的人可能引发心脏病的几率，是没有牙周病者的1.5～2倍。

小贴士：伴随牙周病出现的发炎可能引起严重系统性发炎。经常使用牙线、定期检查牙齿、保持口腔清洁，是避免发炎的重要方法。

五、太极拳是“灭火器”

身体的防御系统像军队一样，必须经常操练，有外界病菌入侵时才能迅速整军，扑灭发炎。打太极拳是个好选择。高雄长庚医院小儿科教授杨昆德研究发现，糖尿病患者完成系统的太极拳练习后，可以提升人体免疫系统运作能力。

小贴士：太极拳属于连续、慢动作运动，有助免疫调节，减缓发炎。如果是剧烈运动有可能适得其反。

六、好心情赛良药

常怀敌意、容易忧郁的人通常比较容易心肌梗塞。随时保持心情平和、有畅通的宣泄抒压管道，才能避免发炎上火。好心情不仅是“灭火”后的疗伤良药，更是预防其他疾病最简单实惠的方法。

提醒：别一上火就吃牛黄解毒片

在专家眼中，一上火就乱用降火药，是最大的禁忌。服用降火类的中成药一定要对症：如牛黄解毒片是泻三焦实火，清肺胃实热的，只能在上火严重时(如牙床肿痛、大便不通或口舌生疮)暂时服用以缓解症状，不可作为长期的治疗用药。

宁夏人民医院临床药学室主任王健提醒，牛黄解毒片中含有的大黄、冰片、石膏、黄芩等成分性质寒凉，若大量服用会伤脾胃，并产生药物依赖。如果病因明确，可用牛黄解毒片短期缓解症状，该药服用时间不应超过3天，切忌过量或长期服用。“临床上发现，一些患者为了泻火解毒，大量、长期地服用牛黄解毒片，结果出现了皮疹、剧痒、胸闷、腹泻等症状。这时应该警惕砷中毒。

本文参考自：① 银川晚报《春天上火太恼人 中医教你对症灭火》②健康时报网《秋干气燥易上火，六步做自己的“消防员”