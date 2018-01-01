冬季水果不能少！ 这些水果也适合热着吃

寒凉的冬天，水果也是冷冰冰的。不少人，尤其是孕妇与孩子吃生冷的水果可能会出现腹胀或腹泻等胃肠不适的现象。有的人，到了冬天干脆不碰水果，当然也不敢给孩子吃。该怎么办呢?其实有的水果热着吃同样营养，还别有一番风味。

苹果、梨：煮着吃

将苹果、梨等切成小块后放入锅中加水煮着吃，或者放入容器中加少量水蒸着吃。

当然如果能耐受冷的水果也可以直接吃，只需要注意不要贪吃，以免导致肚子受凉而出现腹胀等问题。

很多人认为水果加热后，维生素C就破坏了。事实上苹果、梨中的维生素C含量不高，维生素B1和叶酸含量也少。另外，水果中的有机酸，如苹果中的苹果酸还能保护维生素C，所以并不像大家所想象的那样维生素C破坏严重。

况且水果中的胡萝卜素、番茄红素等脂溶性维生素以及钾、镁等矿物质，即使是蒸过的，也基本都能保留下来。

而且水果加热后，纤维软化，更易消化，特别适合中老年人和婴幼儿。

国外有研究发现，苹果加热后多酚类天然抗氧化物质的含量会大大增加，这是因为苹果加热后有助于多酚类化合物的释放，而多酚类物质能消灭体内自由基而抗氧化。

橘子、橙子：蒸着吃

把橘子、橙子切成小块后加水煮着吃或蒸着吃，也可和其他水果如苹果、梨等一起煮着吃。

对于这些维生素C含量丰富的水果，相对于苹果、梨等来说，加热后对维生素C的破坏可能多一些，不过也不必太担心，毕竟水果中除了维生素C外，还有其他不怕热的营养成分。

橘子和橙子等富含维生素C的水果一般加热后会更酸，建议和苹果、梨等一起煮着吃，味道酸酸甜甜的，也别有一番风味，而且各种水果一起煮着吃营养成分也可以相互补充。

猕猴桃：温热后吃

猕猴桃含有丰富的维生素C，是补充维生素C的良好来源，如果水煮或蒸汽加热很可能造成维生素C的大量破坏。

因此，吃猕猴桃的时候，建议可以将猕猴桃放到不超过50°的温水里，或去皮切成片后用温水热一下即可。

总之，冷天吃水果要记住一点，水果热着吃比不吃好。根据不同水果的营养组成成分，合理选择加热方式、加热时间，这样就可以将水果中的营养成分最大程度保留下来，而且依然美味。