冬天吃点柚子 营养丰富还能防中风

广州医科大学附属第三医院临床营养科主管曾青山介绍，柚子可较长时间储存，还对身体健康有以下五大好处。

首先，柚子营养价值高。柚子含有非常丰富的蛋白质、有机酸、维生素以及钙、磷、镁、钠等人体必需的元素。每100克柚子含有0.7克蛋白质、0.6克脂肪、57kcarl热量。

其次，柚子有健胃、润肺、补血、清肠、利便等功效。中医认为，柚子味甘酸、性寒，具有理气化痰、润肺清肠、补血健脾等功效，能治食少、口淡、消化不良，帮助消化、除痰止渴、理气散结。

第三，柚子可促进伤口愈合，对败血病等有良好的辅助疗效。

第四，可预防脑血栓、中风等脑血管疾病。柚子含有生理活性物质皮甙，可降低血液黏滞度，减少血栓形成，因而对脑血栓、中风等脑血管疾病也有较好的预防作用。

第五，鲜柚肉含有类似胰岛素的成分，是糖尿病患者的理想食品。

红心柚子和平价柚子选哪个？

现在很火的红心柚，其果肉是红色的，而普通柚子的颜色则是发亮的淡黄色。

果肉之所以呈现红色，主要是因为其中的β-胡萝卜素和番茄红素所致，β-胡萝卜素在体内能转化成维生素A，而维生素A有利于维护上皮细胞的完整性，因此，冬季吃些红心柚子有利于预防呼吸道疾病。而在其他营养素含量方面，红心柚子与普通柚子所差无几。红心柚子价格较贵，而琯溪蜜柚、沙田柚等是我们常吃的“平价”柚子。琯溪蜜柚产自中国柚子之乡——福建平和县，其果大皮薄、多汁柔软、清甜微酸，有“柚类之冠”之称。其维生素C含量一般在40毫克/100克，是很好的抗氧化物质，还可以起到一定的美白效果。与琯溪蜜柚相比，沙田柚的三大产能营养素，即蛋白质、脂肪、碳水化合物及维生素C含量均更胜一筹，但矿物质略低。

现在很多水果摊上有西柚卖，跟琯溪蜜柚、沙田柚等不同，西柚是外来品种，是产自美国佛罗里达州的一种葡萄柚，果肉呈红色。

西柚中富含多种维生素，其中维生素C尤为丰富。而西柚是少有的富含钾而几乎不含钠的水果，钾对于维护心脏、血管、肾脏功能非常重要的。因此，西柚是高血压、心脏病及肾脏病患者的最佳食疗水果。

总的来看，柚子果肉中含有丰富的维生素C，其中的生物活性物质皮甙和黄酮类物质对于降低血液黏稠度具有很好的作用，此外，柚子含有一种类胰岛素成分，能帮助胰岛素发挥作用，起到辅助降血糖的效果。因此，高血压、糖尿病及高脂血症患者等冬天适量食用有益健康。但柚子比较寒凉，不可吃得太多，尤其是怕冷畏寒、腹胀腹泻、大便稀溏的人，应少吃。

柚子果肉清香甘甜，可以直接食用，也可以榨汁饮用，而且，柚子果皮也是不错的食材。除了红心柚的抗氧化功能略胜一筹外，其他柚子营养价值相当，蜜柚因为甜度高，口感更好一些。