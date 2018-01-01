现在是山药时间！主食、炒菜、汤全搞定

(河北医科大学第三医院营养科副主任 雷 敏)农历十月后到春节前是山药大量上市的季节，它具有补中、益气、健脾胃的滋补作用，吃好了赛补药。

一菜：五彩清炒山药

山药可以蒸着直接吃，替代一部分主食，也可以直接清炒，如果搭配点胡萝卜、芹菜、木耳则更好。胡萝卜和山药一样斜切成长片，芹菜也斜切成长条，由于山药里含有黏性多糖，即使不用勾芡，也可以做出勾芡的效果，吃起来很清爽。

二菜：山药炒鸡肉

素菜炒到一起太素，没关系，山药可以称为“百搭食材”，还可以炒肉，我就常用它来炒鸡胸肉，鸡胸肉洗净去皮切丁腌制，加入黄色的玉米粒，再加上滑黏的山药丁，脆脆嫩嫩的山药和玉米伴随着肉感十足的鸡胸肉，美妙至极。不仅获得了口感，荤素搭配也比较合理。

一主食：桂花山药

只要家里有一罐桂花蜜，就可以很快做出这道受女性欢迎的桂花山药小甜点。山药蒸着吃是最原始也是最好的吃法，保留其中的营养物质，蒸好的山药去皮切段，均匀地淋上桂花蜜即可，这样山药就显得没那么单调了，而且你摄入糖的量也是可以控制的，还可以当作主食来吃。不建议做成拔丝、或者油炸山药，这样很容易导致人体对糖、油脂摄入过量。

一汤：山药排骨汤

日常熬粥加点山药很护胃，而且山药略脆的口感让粥的质感更加丰富。其实，山药不必非熬粥喝，做汤也是一把好手，比如山药排骨汤。或者冬天吃火锅的人较多，可以清汤烫山药来吃，更能吃到原汁原味。还可以把山药磨成粉(市面上也有卖山药粉的)，再用水、牛奶冲泡即可饮用。